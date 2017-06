Grupo Gloria cambiará etiquetado de Pura Vida en Panamá por este motivo que te hará pensar [VIDEO]

El Grupo Gloria, uno de los conglomerados más poderosos y grandes de Perú, ha sido blanco de una de las denuncias más fuertes de los últimos años. El tema, como varios medios difundieron, viene de Panamá y tiene como protagonista a la conocida marca Pura Vida.



Todo comenzó cuando la Asociación de Ganaderos de Panamá denunció que el mencionado producto no era leche, como se ha comercializado desde bastante tiempo. Es más, ellos sostuvieron que era una bebida que simula ser leche.



De acuerdo con el diario La Prensa de Panamá, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) afirmó que Pura Vida tiene otros elementos que la componen, motivo por el cual no puede ser denominada como leche evaporada. En este cantar, el gobierno suspendió la importación del producto del Grupo Gloria.



Ellos han decidido respetar la decisión de las entidades responsables de Panamá. El Grupo Gloria cambiará el etiquetado de Pura Vida para así no tener problemas en el mencionado país en un plazo no mayor a dos meses.



"No ha habido una prohibición. Panamá nos ha dicho que tenemos dos meses para adecuarnos lo cual vamos a hacer. Nos han dado dos meses para agotar nuestro actual stock y luego seguiremos vendiendo Pura Vida con un nuevo etiquetado", expresó un vocero del Grupo Gloria.

“El producto no representa un daño al consumidor, pero su etiquetado no corresponde con las normas establecidas en el país y por eso se suspende la importación”, fue lo que dijo Yuri Huerta, administrador de la AUPSA.



Hay que mencionar que ellos han exportado Pura Vida a Panamá desde el año 2017, teniendo una participación en el 7% del mercado. Nada mal para el Grupo Gloria, el cual buscaría mantenerse en el trote.



La resolución de Panamá sostiene que el etiquetado de Pura Vida puede llevar a muchos consumidores a cometer errores al momento de comprar este producto del Grupo Gloria.