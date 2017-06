Pura Vida: Gloria retirará del mercado productos Bonlé

No solo Pura Vida será retirada del mercado peruano. Robert Priday, gerente general del Grupo Gloria, confirmó que los productos de la marca Bonlé en formado tetrapack también serán retirados.



"Bonlé deslactosada, Bonlé light, Bonlé entera –las tres en formato tetrapack– y Pura Vida", aseguró Priday en entrevista al diario El Comercio.



Sin embargo, indicó que este retiro se realizará "hasta que tengamos las reglas de juego claras. Esperaremos la regulación para este tipo de producto."



Asimismo, dijo estar casi seguro de que los peruanos perdonarán a la empresa tras el escándalo del caso Pura Vida, pues lanzarán un nuevo producto.



"Lanzaremos una nueva oferta bajo la marca Bonlé con 100% leche de vaca a S/2,80. El tarro azul cuesta S/3,20. Se trata de un producto que no comercializamos en el Perú. A pesar de que no es una decisión tan rentable, es un gesto de nuestra parte. Esta leche se venderá mientras que no tengamos Pura Vida en el mercado.", explicó.