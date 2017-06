Gusano en Bon o bon: Arcor analizó el producto y esto encontró [VIDEO]

Esta semana, un usuario de Facebook, publicó un video de un gusano que se mueve dentro de la conocida golosina "Bon o Bon". De inmediato, la publicación se hizo viral llegando a las oficinas de la marca Arcor.

El debate comenzó en el video viral de Facebook y muchos manifiestan que muchas veces es responsabilidad de los bodegueros que venden productos ya vencidos. Mientras tanto, otros usuarios de Facebook manifiestan que los mismo les ha pasado hace un tiempo.

Arcor se comunicó con el consumidor para analizar el caso y realizaron el comunicado que puedes leer después del video.

"Tan pronto enterarnos del reclamo realizado por el consumidor, nos contactamos con él -siguiendo nuestros procedimientos de atención al consumidor- para solicitar el recojo del producto, a fin de analizarlo e investigar lo sucedido.

Al no contar con la muestra, realizamos un análisis retrospectivo de las etapas de producción a partir de la envoltura registrada en el video, verificando que éste fue elaborado en julio de 2016 conforme a nuestras Normas de Calidad Alimentaria (como las ISO 9001: 2008 y certificaciones BRC), sin desvíos en nuestro proceso, y retirado de la fábrica en óptimas condiciones de calidad.

Desde la fecha de elaboración han transcurrido más de 11 meses, mientras que el ciclo de vida de la “plodia” (gusano) es de máximo tres. Por tanto, la situación denunciada no pudo haberse originado en nuestra planta. El producto pudo haberse contaminado fuera de la fábrica al no haber sido almacenado en las condiciones adecuadas, a pesar de las instrucciones de conservación indicadas en el empaque para que el producto mantenga inocuidad"





