"Hay motivos para renegociar o anular el peaje de Puente Piedra"

La congresista Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso) indicó que existen motivos para renegociar o anular el contrato firmado con Rutas de Lima que contempla el cuestionado peaje en Puente Piedra.



Marisol Espinoza precisó que la empresa brasileña Odebrecht, a la cual se adjudicó el proyecto, no ha cumplido con todas las obras que debían estar listas para dar inicio al cobro del peaje, y que este cobro elevado afecta el derecho de libre tránsito de los ciudadanos residentes en esa zona.



"Se han hecho contratos con corrupción amparados con el vestido del contrato ley. 'Y nadie me lo toca, nadie dice nada y pobre al que diga algo porque a ese le cae porque quiere alterar las inversiones'”, manifestó Marisol Espinoza.



Marisol Espinoza añadió: “Además, hay que decirle al país que no hubo tal inversión. El contrato decía que tenía que haber una serie de obras para empezar a cobrar el peaje. Por lo tanto, si quisieran, ese contrato no se ha cumplido y hay allí un causal de nulidad”.