HBO GO llegó a Perú y este es el costo mensual

¡Sí, HBO GO llegó a Perú! A casi un mes del estreno de la temporada siete de Game of Thrones, la compañía confirmó que ahora los peruanos podrán ver sus series favoritas sin necesidad del paquete de canales de cable ¿Cómo es eso? Te lo explicamos.



HBO indicó que los usuarios podrán acceder a HBO GO por medio de la aplicación del mismo nombre, disponible para dispositivos con sistemas iOS (Apple) y Android. ¡Tiembla Netflix!



Así que si quieres disfrutar de la programación de HBO tendrás que pagar mensualmente la suma de S/. 31.90, aunque el primer mes es gratuito.



Además, cada cuenta de HBO GO podrá utilizarse en dos dispositivos al mismo tiempo.



Game of Thrones: Reveladas nuevas imágenes de la séptima temporada Game of Thrones: Reveladas nuevas imágenes de la séptima temporada

Pero eso no es todo. Además de HBO, los usuarios peruanos podrán utilizar otras aplicaciones de video de pago para celulares y tablets, como Fox Play, Netflix, Amazon Prime Video y Crunchyroll.



"La compañía también anunció que continúa ampliando el número de dispositivos a través de los cuales los suscriptores pueden disfrutar de HBO GO. Ahora, HBO GO estará disponible en los dispositivos de cuarta generación de Apple TV® de Apple que permite streaming de video directamente al televisor. HBO anunció el mes pasado la posibilidad de ver HBO GO en la “pantalla grande” del hogar a través de Chromecast", dijo la compañía a través de un comunicado oficial.