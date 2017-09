Héctor Becerril habla fuerte y dice que no teme un eventual cierre del Congreso [VIDEO]

No se corren. El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, aseguró hoy que su bancada no teme a un eventual cierre del Congreso de la República, que se daría en caso se censure a dos gabinetes ministeriales consecutivos.



En su intervención en el debate sobre la cuestión de confianza sustentada por el primer ministro Fernando Zavala, Héctor Becerril aseguró que el partido político al que pertenece no teme buscar nuevamente los votos de la ciudadanía en las urnas.



“(Desde el Gobierno) quieren forzar el cierre del Congreso y aquí quiero decir claramente a que nosotros no tenemos ningún temor a que cierren el Congreso, porque nosotros no le corremos a la voluntad popular", expresó el parlamentario fujimorista.



“(…) Ahí ya no seremos 12, 37 o 73 (legisladores), volveremos 100 congresistas naranjas porque tenemos el respaldo inagotable e incondicional de la voluntad popular”, añadió Héctor Becerril ante el pleno del Congreso de la República.



Héctor Becerril

En ese sentido, el vocero alterno de Fuerza Popular dijo que su bancada ratificará su “compromiso con el país y con el pueblo” y no claudicará de su deber de “hacer control político” sobre el Poder Ejecutivo que encabeza Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



Durante el debate que se desarrolla en el Congreso de la República, Héctor Becerril reafirmó su postura crítica hacia la gestión de la ministra de Educación, Marilú Martens, de quien dijo “no ha dado la talla”, ni tuvo un buen manejo de la huelga magisterial.



A esta hora continúa en el Congreso de la República el debate de la cuestión de confianza planteada esta tarde por el premier Fernando Zavala, quien sustentó su pedido a nombre del gabinete de ministros.

