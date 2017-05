Héctor Becerril: "Si al premier Fernando Zavala no le gusta el control político, que renuncie"

El premier Fernando Zavala criticó a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República diciendo que ‘una cosa es el control político y otra es el abuso de poder’. Esto no les gustó a los fujimoristas y quien le respondió fuertemente al integrante del Ejecutivo fue el legislador Héctor Becerril.



“Fernando Zavala está abusando de ser el vocero del Gobierno. Yo puedo entender que no le gusta ese control, pero sí tengo la absoluta certeza de que tanto él, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski han llegado al poder para favorecer a las empresas con los ‘lobbies’ y no entienden que han asumido una responsabilidad con el país”, dijo Héctor Becerril.



Héctor Becerril añadió: “Lo único que nosotros hemos hecho es eso, control político, y ahora el premier debe acostumbrarse a ese control, y si no le gusta, que renuncie y se dedique al sector privado. Descartamos tajantemente esas declaraciones porque no es cierto lo que ha dicho, y si quieren que el Congreso de la República sea cómplice o les dé un cheque en blanco, no lo vamos a hacer, así que se acostumbren”.