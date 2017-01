"Condenados por terrorismo no deben postular a cargos públicos"

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) indicó que es necesario promulgar leyes para evitar que los acusados por terrorismo con sentencia firme se infiltren en el Estado y consideró que estas personas nunca cambian su forma de pensar.



“Considero que, si ellos han pretendido en un momento dado destruir el país con anfo y dinamita, no pueden trabajar dentro del sistema público y tampoco participar en la vida política. Ellos no lograron su cometido, no porque se rindieran o simplemente porque hayan abdicado de la llamada lucha armada. Hay que precisar que el Ejército, conjuntamente con nuestras rondas campesinas y el Estado vencieron al terrorismo, que perdió la guerra”, manifestó Héctor Becerril.



Al ser consultado porque estas personas no pueden reintegrarse a la sociedad, Héctor Becerril dijo: “Recuerden lo que dijo su líder Abimael Guzmán cuando lo capturaron. El sostuvo que su detención 'era un recodo en el camino'. Ese recodo significa que ellos van a pretender, de una u otra manera, continuar queriendo destruir el país y el Estado de derecho. Entonces, para lograr eso, ellos crean organizaciones como el Movadef y el Fudepp, además de otros movimientos para pretender, de esa manera, ingresar en la vida política y no porque hayan cambiado su forma de pensar".