Pólemica. El congresista fujimorista Héctor Becerril usó su cuenta de Twitter para cuestionar los comentarios que hiciera Mario Vargas Llosa sobre el posible indulto a Alberto Fujimori. El escritor peruano no dejó pasar la oportunidad para calificar de "asesino" y "dictador" a el ex presidente.



Como se sabe, el Nobel de Literatura manifestó el sábado a la revista Somos que Pedro Pablo Kuczynski ensuciaría su gestión si da el indulto. Esto, como era evidente, molestó a la bancada de Fuerza Popular, en especial a Becerril, quien no dudó en responderle a través de Twitter.



"No creo que Pedro Pablo Kuczynski ensucie su gestión dando libertad a un asesino, un ladrón, que por primera vez en la historia del Perú fue, como dictador, juzgado por un tribunal independiente, con observadores internacional”, dijo Vargas Llosa.



Vargas Llosa:Indulto a Fujimori sería una gran traición.Traición es lo q les hiciste a tu tía y a tu prima hermana con quienes te casaste. — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 24 de septiembre de 2017

Becerril no demoró en responder y aludir a temas personales. "Vargas Llosa:Indulto a Fujimori sería una gran traición.Traición es lo q les hiciste a tu tía y a tu prima hermana con quienes te casaste. (SIC)", escribió el congresista en la red social.



Pero Becerril no fue el único en criticar a Vargas Llosa. También lo hizo Martha Chávez: "Vargas, el traidor habitual (a su familia, a sus colaboradores y a todo lo que lo rodea) hablando de 'traición'? Poff".



Sin embargo, Vargas Llosa insistió que “si (PPK) suelta a Fujimori, estaría negándose a sí mismo, negando todo lo que él ha representado para los peruanos que lo llevamos al poder”.