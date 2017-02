Hermana de Jessica Tejada:"Que se quede presa por bruta" [VIDEO y FOTOS]

La hermana de la exvoleybolista Jessica Tejada, Zaida Tejada, fue entrevista por Cuarto Poder y tuvo duras palabras contra Jorge Cuba, el exviceministro aprista hoy preso en Piedras Gordas.



Zaida Tejada dijo que si su hermana había firmado documentos que benefician a Jorge Cuba debía ir a la cárcel por bruta, que eso le servirá para no volver a ser tonta.



"Que se quede presa por bruta, que pague sus culpas. Algún día aprenderá a no ser tonta, a pensar por ella, no que otro piense por ti porque si ha firmado es porque le habrán dicho 'firma acá' y la boba ha firmado", indicó su hermana sobre Jessica Tejada en Cuarto Poder.



Además, la hermana de Jessica Tejada indicó que su hermana no habría firmando ninguna declaración jurada que la acredita como una de las beneficiarias de una cuenta off shore en la banca de Andorra, donde Odebrecht depositó los sobornos.



"Este tipo engañó a mi hermana, la utilizó como papel higiénico, porque ha hecho lo que le ha dado la gana con ella, la ha utilizado haciéndola firmar documentos que ella no ha firmado, esa no es su firma . Ella dice que no ha firmado, llorando me dijo que no ha firmado nada", dijo su hermana sobre Jessica Tejada.



"Acá es puro sentimiento ella se enamoró de él, no se enamoró de su plata porque él nunca le demostró signos de riqueza. A él siempre lo he visto con buena ropa pero ¿para Jessica Tejada ?", reveló.