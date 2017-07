Hombre agredido en supermercado dio su versión [VIDEO]

Percy Vizcarra fue agredido el día de ayer en conocido supermercado en La Molina. El caso fue grabado, subido a Facebook y millones de personas volvieron viral el terrible video.



En las imágenes se puede apreciar que Percy Vizcarra es golpeado por una mujer en la cola para pagar los productos de supermercados Tottus. "La chica pasó por un costado mío y solo le dije que tenía que pedir permiso y no entendí por qué me golpeó", cuenta Vizcarra visiblemente afectado.



"Me golpeó, salieron volando mis lentes", cuenta Percy Vizcarra ante las cámaras de 24 horas. El hombre también presentaba un golpe en el labio producto de la agresión el La Molina.



Como se recuerda, el video de la agresión fue difundido en Facebook. En las imágenes compartidas por la usuaria Erika Leiva se puede ver el terrible momento en el que una una mujer insulta a un hombre mayor en el supermercado Tottus de La Molina. Al parecer, la mujer estaba en compañía de su pequeño hijo, pero ni eso frenó su violento accionar.



El video, que ya se ha viralizado en Facebook, registra el preciso instante en el que la mujer agrede al señor de casaca roja y blanca, luego de que este le pidiera que no empuje y pida permiso.



Al parecer, esto no le gustó a la mujer de polo rosado que inmediatamente reaccionó de manera agresiva, y empezó a gritar: "Mira mi cara y dime cómo soy, feo de mierda, feo de mierda, y no le tiro una cachetada... ¿Quién chuc** se cree usted?"