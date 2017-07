Tumbes: Hospital de 120 millones de soles se cae a pedazos [VIDEO y FOTOS]

El sótano del hospital en Tumbes está inundado, tiene carteles de peligro y cientos de rajaduras en sus paredes. El Hospital Regional de Tumbes fue construido solo hace tres años y necesita ser demolido por poner en peligro la vida los usuarios y trabajadores.



Existe una parte del hospital que no es usado porque no está en condiciones. Las losetas del las recepción se sale con solo agarrarlas con las manos. No existe ningún responsable de la mala construcción.



El Hospital Regional de Tumbes fue construido en el gobierno de Ollanta Humala. El Consorcio Hospitalario Tumbes, con capital peruanos y argentinos, fue el encargado de la construcción del hospital y manifiesta que la culpa de este desastre lo tienen las lluvias.



Tumbes

Los trabajos del hospital se iniciaron en el 2011. El presidente regional de ese entonces era Gerardo Viñas Dioses,ahora en prisión por corrupción. Toda el hospital luce grietas en paredes y pisos. El muro de contención también colapsó.



"Podemos observar que existe un hundimiento. Tenemos una zona que está cerrada por que puede colapsar", manifiesta el Director del Hospital Regional de Tumbes, Salvador Zelaya.



Manuel Boggio, ingeniero especialista en gestión de riesgo, manifestó: "Las construcción se está hundiendo producto de una mala cimentación. Esto es muy grave...esta construcción debe de demolerse".



Se limpias las manos



Manuel Sullón, representante del Consorcio Hospitalario Tumbes, manifestó lo siguiente: "El hospital se ha hecho conforme a lo que manda los planos. Lo que mandan todas las especificaciones técnicas".



Las justificaciones son tan abundantes como las grietas que siguen apareciendo en el hospital de Tumbes. Los especialistas aconsejan que lo mejor es demoler la construcción.