Huariques de Lima y Callao: Las deliciosas arepas rellenas fusionadas de Ate [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

"Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos", escribió el crítico gastronómico más famoso del mundo: Anton Ego. Pues bien, siendo que este mes se disputa el partido Perú vs. Venezuela por las eliminatorias, decidí esta semana, para nuestro huarique de los viernes, ir en busca de algo nuevo. Algo relacionado a la cocina venezolana, toda vez que de un tiempo a esta parte nuestro país ha recibido gran cantidad de hermanos venezolanos.



Buscando y preguntando, llegué a ‘Arepas rellenas en Lima’, en Salamanca, Ate Vitarte. En realidad, las arepas son también tradicionales de Colombia. Así me lo explicó el creador de este huarique, Willy Salinas, quien estuvo viviendo varios años en ese país. Fue allí que se enamoró dos veces: de su esposa y de las arepas. La primera, con la que se casó, le enseñó a preparar las segundas. Pero ciertamente, convive con ambas. Las arepas son como unas tortillas gruesas de harina de maíz que son acompañadas de muchas maneras, desde lo salado hasta lo dulce.



Instalados los dos jóvenes en Perú y estando Willy estudiando el último ciclo de su carrera de ingeniería, vio que estaba difícil encontrar trabajo y, como buen emprendedor, decidió buscárselas por su cuenta, autogenerarse. Empezó a vender arepas su caja en el paradero de Javier Prado, pues él es vecino de Salamanca. De a pocos, la gente empezó a reconocerlo a él y su sabor.

Arepas Salamanca

Luego fue vendiendo más hacia el Jockey Plaza, y desde hace unos 10 meses ya tiene su local. Es un espacio chico, pero bien limpio y acogedor. Allí ha perfeccionado la receta colombiana de arepas de su esposa fusionándola con sabores peruanos. “Fusionamos para entrar al mercado peruano y a la gente le ha gustado, pues ya se aburrieron un poco del pollo a la brasa y el cebiche y quieren algo nuevo”, me cuenta el buen Willy.



Fruto de ese maridaje, es la arepa rellena que me comí: la de lomo saltado. El sabor de la masa es muy interesante. Me hizo recordar un poco a la polenta que a veces me preparo en casa, la famosa polenta ‘a lo Eduardo’: le pongo todo lo que encuentro. Al ser una tortilla gruesa, se siente la textura granulada del maíz molido. Tiene un gusto un tanto uniforme, lo que hace que los diferentes rellenos (queso, pollo, carne mechada, estilo oriental, etc.) dejen sentir su sabor muy definidamente. En el caso de la arepa rellena de lomo saltado, pues tiene el contenido todo el sabor que debe tener este plato.



Ahora bien, también hay los sabores típicos colombianos y venezolanos no fusionados como la arepa pelua (con carne), la catira (de pollo con queso), y la cachapa (de maíz dulce). A su vez, las hay en diferentes tamaños y en combos. Como mi apetito suele ser exagerado, me pedí la XL, que es la más grande.

Y para la sed, también hay una bebida típica de Venezuela y Colombia, es que es una limonada endulzada con chancaca. Es muy agradable, ya que no empalaga como la endulzada con azúcar refinada. Y, por supuesto, es más sana. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Arepas rellenas en Lima’.

- Plato recomendado: Arepa de lomo saltado.

- Precio: S/ 13.90 en tamaño XL (el más grande).

- Dirección: Av. Quechuas 1302, Salamanca, Ate.

- Horario: De 4 pm a 11.30 pm (lunes a viernes); y 12 pm a 12 am (sábados y domingo).

Teléfonos: 950 121 730 y 437 3250 (hacen delivery)

- Facebook: https://www.facebook.com/ArepasRellenasenLima/?fref=ts