Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra' [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

Sígueme en Twitter

@eabusad



Yo no era muy aficionado a las hamburguesas, prefiero los sánguches criollos, pero un amigo muy querido me llevó a este lugar, de curioso nombre -'Pata Negra'- y realmente me tuve que tragar mis prejuicios, así como la exquisita hamburguesa que allí preparan.

‘Pata Negra’, para los que saben, es el nombre de un exquisito jamón curado español. Ricardo Carballo, dueño de este huarique, tomó el nombre para su negocio. Y no sólo eso, ha vivido en el extranjero y viaja por distintas ciudades, y de cada una fue probando sus hamburguesas.

Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra' Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra'

Así, poco a poco, tomó lo mejor de cada una de las muchas hamburguesas que ha probado alrededor del mundo hasta encontrar el punto exacto de sabor. El resultado es fantástico, y está acá en Perú, en San Miguel. Francamente, una hamburguesa que le puede hacer competencia a cualquiera en todo el planeta. No estoy exagerando.

El lugar es pequeño, para comer en barra nomás. Te atiende el propio Ricardo, que es dueño, cocinero, cajero, y promotor. Él hace todo, con mucho esmero. Hasta prepara sus propios chorizos. Solo le falta él mismo matar al ganado.

Hamburguesas Pata negra huarique

Esta semana me pedí una especialidad de la casa: la ‘hamburguesa Pata Negra’. Son 200 gramos de pura carne preparada artesanalmente, rellena con queso chedar, coronada con lonjas de tocino. El queso realmente se siente, no está de pasadita nomás como en las hamburguesas de franquicias. Es más, se te desborda en la boca, por eso mastica con cuidado, lentamente, para que disfrutes cada bocado.

Se siente el sabor de la carne claramente, a diferencia de otros lugares donde más parece un cartón dibujado de hamburguesa de un grosor insignificante. En cambio acá, en cada mordida se nota que estás comiendo carne de la buena. Notas la textura.

Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra' Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra'

Otra cosa que es un plus son las papas fritas. Son naturales, nada de papas procesas ni precocidas. Y las fríe con su cáscara, lo que realza el toque artesanal. A su vez, hay diferentes variedades de cremas, todas preparadas por Ricardo. No debes dejar de probar la salsa pachamanquera. Y si eres bravo, hay un ají súper picante, y otros más suaves si es que no te atreves.

Tardan un poquito en ser preparadas, pues las hace con mucha dedicación y cariño. Se ocupa de que cada hamburguesa, el pan, las papitas fritas, y cada complemento tengan su tratamiento especial y personalizado. Por ello, el ambiente es de “patas”, como el nombre del huarique.



La gente que llega, ya lo conoce. Todos lo llaman ‘Richi’ y se ponen a conversar de varias cosas mientras las hamburguesas van alcanzando su punto con paciencia y sapiencia. Sentí un poco la imagen del viejo cantinero, con sus clientes habitués, que le van contando su vida, mientras las copas y las horas vuelan.

Destaca también el sánguche de lomo saltado con cuadril, y la ‘salchipapa a la brasa’, que es con pollo a la brasa. Me pedí esta última también. Sorprendente. Y de respetable tamaño, como para compartir entre dos.



Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra' Huariques de Lima y Callao: Las hamburguesas con cariño de 'Pata Negra'

Te aseguro que una vez que pruebes estas hamburguesas, regresarás una y otra vez. Y lo principal, no es carísima como esos locales de marcas “famosas”. Provecho.



Más en Huariques y Sabores.



DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Pata Negra’

- Plato recomendado: Hamburguesa Pata Negra

- Precio: S/ 16 soles

- Dirección: Av. Rafael Escardó 822, San Miguel

- Horario: De lunes a sábado de 6.30 pm a 11 pm.

- Facebook: https://www.facebook.com/Sangucheria-Pata-Negra-559111847451665/