Huariques de Lima y Callao: El sorprendente 'helado frito' de Villa El Salvador [VIDEO y FOTOS]

Por Eduardo Abusada Franco

¿Helado frito? Suena imposible, pero en Villa El Salvador, literalmente un pueblo se levantó sobre la arena caliente; en el desierto, contra viento y marea y “los de Lima”, se forjó una ciudad autogestionaria.



En Villa El Salvador, todo es posible. Así lo entendió bien, con apenas 24 años, Víctor Villalba. Él nació y creció en este distrito. Como todos, luchó contra el viento y la arena; hizo emprendimientos, buscando la forma de salir adelante y, también, se enamoró.



Un día vio en Internet unos videos sobre la preparación de un postre tailandés y quedó fascinado con la idea. Él ya sabía preparar helados caseros, pero una terquedad indoblegable lo poseyó.



Desde entonces, solo algo ocupada su pensamiento: hacer dicho postre. Junto a su pareja se metieron a averiguar más del asunto, y tras juntar algún dinero, decidieron buscar e importar del extranjero la máquina que necesitaban para prepararlo.



Así nació ‘Ukukus’, que es un vocablo quechua que quiere decir algo así como “el oso que resguarda los nevados”. Víctor, de pronto convertido en flaco y joven oso, ha logrado que la novedad y el sabor de su postre ya suene con fuerza en el barrio.



Fue allí, en mis visitas huariqueras que escuché de él, y esta semana fui a buscarlo para nuestro reporte huariquero de cada viernes. Abrió su negocio hace muy poco, pero ya la gente se acerca. “Al principio se acercan por la novedad, leen ‘helado frito’ y les llama la atención. Pero además de eso, cuando lo prueban, les encanta”, nos cuenta.



Razón no le falta al muchacho. Pensé que el término era literal, e imaginaba que me iban a freír una bola de helado, pues algo había escuchado hace tiempo sobre “helados fritos”. Pero acá es realmente novedoso.



Se trata, en buena cuenta, de un helado artesanal que se va congelado en una plancha fría. Si han probado el original ‘queso helado’ arequipeño, reconocerán que el principio es similar. Mi tía ‘Peta’, en Mollendo, que vende el mejor ‘queso helado’ del Perú y balnearios, lo sigue preparando como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.

Una olla de hierro gira en un tonel de grandes hielos. Y el frío que va tomando el metal, empieza a congelar la leche que se va a los bordes de la olla por la fuerza centrífuga. Acá es similar. Algún elemento congela estas planchas de acero, que se convierten de pronto en sartenes heladas, y el cliente puede ver cómo Víctor va preparando helado por helado, uno a uno, porque todo es artesanal.



Por ello está libre de elementos químicos y saborizantes, sino que usa frutas naturales (hay más de una decena de sabores, dependiendo de los frutos de estación: mango, aguaymanto, arándanos, fresa, café, coco, etc.).



El asunto no solo es novedoso, sino que es muy sabroso. Se siente algo diferente, difícil de explicar. Mi entrenado paladar huariquero sospecha que el truco del sabor está en la base de helado para la “fritura” que ha diseñado Víctor, tras mucho probar. Como pueden ver en las fotos, la base de helado que se queda pegada en la plancha se recoge formando unos rollitos.



Al probarlos en la copa, inmediatamente se nota que la textura es diferente, como más durita que los helados habituales, casi crocante. De pronto, ya en la boca, se torna en un bocado muy cremoso. Lo que me sorprendió es el intenso sabor a leche que se siente. Es un sabor muy franco, endulzado con los trocitos de fruta que elijas. Yo pedí de mango con fresa, pues puedes hacer las combinaciones que se te ocurran.



Así, amigos huariqueros de Trome, acá tienen un grato descubrimiento para bajar un poco la temperatura del cuerpo en este infernal verano. Provecho.





DATOS ÚTILES

- Huarique: Heladería ‘Ukukus’

- Dirección: Sector 2 - Grupo 5 - Manzana J - Lote 1, en Villa el Salvador. A dos cuadras del cruce de la Av. Central con Av. César Vallejo, como quien camina en dirección a la CUAVES.

- Teléfonos: 2317303 y 989 555 753

- Plato recomendado: Helado frito

- Precio: 10 soles

- Horario: De lunes a viernes de 10 am a 9 pm; y Sábado y domingo de 10 am a 10.30 pm.



