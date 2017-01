Huariques de Lima y Callao: La leche de tigre aguerrida de Andrea en Jesús María

Por Eduardo Abusada Franco

Me cuenta mi amigo Gonzalo Ruiz de Somocurcio, que de cocina sabe, que tal vez el primer local que hizo tan simple pero significativa hazaña fue 'El Verídico de Fidel', de La Victoria. Fue buena idea independizar a leche de tigre del cebiche. Para goce de nosotros, sus fanáticos.







Desde que la ‘leche de tigre’ ganó su soberanía, se ha convertido en mi antojo marino favorito, o al menos está en mi top 3. Las he probado muchas —muchísimas— en Lima y otras ciudades. También en algunas variantes, como la ‘leche de pantera’, que es la que deriva del cebiche de conchas negras. Incluso ya hemos recomendado en este espacio el legendario huarique de conchas negras del ‘Tío Emilio’, en Lince. Entre mis 'leche de tigre' favoritas puedo mencionar la del citado ‘El Verídico de Fidel’; la de ‘Mi Barrunto’, también en la ‘Rica Vicky’; la de ‘Al ToKe Pez’, un huarique pequeñito pero sabrosón en Surquillo; y la carretilla de mi amiga Mónica, saliendo del mercado N° 1 de Surquillo, donde también destaca —pero dentro del mercado— la de ‘El Cevillano’, de mi tía Mariela, la de las “conchas inolvidables”, como gusta que la llamen. Otra 'leche de tigre' que debo mencionar es la de un carrito de unos jovencitos en la puerta del mercado de Magdalena, otro destino del sabor al que tengo pendiente volver.

Es precisamente en los mercados donde he probado toda laya de leches de tigres, cada cual sabrosa a su manera. Así pues, para nuestro reporte huariquero de todos los viernes, nos fuimos al Mercado San José, de Jesús María, para probar la leche de tigre de Andrea Villanueva. Antes vine a este mercado por otros potajes, pero es la primera vez que pruebo acá la leche de tigre.



La ‘Cebichería Andrea’ está en el puesto 438, y llegas más fácil si entras por la puerta del mercado que da a la Av. Horacio Urteaga y caminas 20 metros de frente. De hecho, es muy popular y todos conocen este lugar en el barrio.



Aunque es un poco desordenada la atención porque hay pocos espacios donde sentarse y ahora en verano va mucha gente, el ambiente es bueno, seguro, y muy familiar. Ya que allí trabaja toda la familia: Andrea, su esposo, hijos, suegra… hasta el gato.

Pedí la leche de tigre grande de 8 soles, y me di con la sorpresa de que me dieron un tremendo táper de medio litro (por si acaso, no tenía ninguna “K” por ningún lado), como tiene que ser, no esas ridículas porciones “gourmet”. Es una leche de tigre sustanciosa: pescado, cebolla roja, chicharrón de pota, chifles, canchita, ají limo, etc. Pero a pesar de ello, no llega a ser muy espesa, sino que es lo suficientemente jugosa. Hay quienes le ponen leche de tarro para darle espesor al líquido. Y no está mal. Cosa de gustos. Acá el líquido en sí tiene un rastro de sabor característico, y es que usan el chilcano para preparar el plato. El resultado es una leche de tigre bien taypá, y con un exacto grado de sabor a pescado, que no es opacado por el limón.

Por lo demás, hay toda una variedad de platos marinos, destacando en mi opinión la causa acebichada con pulpa de cangrejo.

DATOS ÚTILES

- Huarique: Cebichería Andrea.

- Dirección: Mercado San José en Jesús María (en calle República Dominicana con Av. Horacio Urteaga). Puesto 438-AB.

- Plato recomendado: Leche de tigre (la de 8 soles)

- Precio: Hay de 5, 6 y 8 soles (la de medio litro). El resto de platos, que son combinados, tienen un promedio de 14 soles y vienen con un vaso de chicha de cortesía.

- Horario: De 9 am a 5 pm en promedio, todos los días.