Huariques de Lima y Callao: Angelita, la reina del pollo bróster de San Miguel

Por: Eduardo Abusada Franco

(@eabusad)



A veces el destino se la agarra con uno para jodernos la vida. Las desgracias caen unas tras otra. Es en esos momentos, cuando hay que tener temple y plantarle cara al mundo. Doña Ángela Hurtado —‘Angelita’ para la gente del barrio de Pando—, quedó huérfana a los 13 años. Dejó su querido Huánuco y vino a Lima en busca del destino hace ya más de dos décadas. Desde pequeña aprendió a vivir vendiendo y preparando de todo en restaurantes y puestos ambulantes: mazamorra, arroz con leche, menús variados, etc. Hasta que una tía le enseñó cómo preparar el famoso pollo bróster, joya de la comida al paso en el vasto reino de los carritos sangucheros.

Un día decidió independizarse. Otra vez, vinieron las piedras en el camino. Los burócratas la sacaban una y otra vez de las calles por “informal”. Ya con un hijita a cuestas, tuvo que regresar a su tierra. Trabajó, ahorró, y regresó a los dos años. Con un préstamo, compró un carrito sanguchero con todas las de la ley. Más trámites, más trabas. Pero mucha paciencia y buen humor. Eso la salvó. Siempre te atiende con una sonrisa, con una broma, ayudada por su hija adolescente. Como dice mi nuevo amigo Francisco Flores, quien pasó el dato de este buen huarique (y me prestó una foto): “Vende todo lo que un carrito de esos te pueda servir en comida rápida y si le haces ojitos y te ganas su confianza, te da yapa”. Y claro, su pollo bróster hizo el resto.

Ya sé que dirán que es comida chatarra, pero de vez en cuando hay que castigarse un poco. Además, al fin y al cabo, de algo me tengo que morir. No sé qué le hace Angelita a su preparación, pero sale magnífico este bróster. De hecho, no lo sentí tan grasoso, y no por ello, pierde su sabor. Es súper crocante, pero suave a la vez. Es más, diría que supera al internacional pollo de la franquicia KFC.

Pollo Bróster de Angelita en San Miguel

Yo me pedí alita, porque la parte pecho ya había volado. Desde antes que abra, a las 7 pm, ya hay harta gente del barrio esperando. Tiene mucha demanda, a buen precio, y en porciones muy generosas. Puedes acompañar tu pollo con papas fritas, arroz y ensalada, o en la combinación que desees. Yo lo prefiero solo con papas fritas y ensalada. Angelita prepara sus salsas, te recomiendo la ocopa que hace. Queda de maravilla con las papas fritas. Y la crema de aceituna está de campeonato.

Particularmente me gustó mucho la ensalada. Refresca bien el plato y es de lo más simple: solo lechuga muy fresca; pero cortada en tiras muy finitas.

También vende salchipapas, y hamburguesas que la gente llevaba como pan caliente. Regresaré por mi hamburguesón. Provecho.

Más en Huariques y Sabores.



DATOS ÚTILES

- Huarique: El carrito sanguchero de ‘Angelita’.

- Plato recomendado: Pollo bróster (o broaster).

- Precio: S/ 6,50 alita, S/ 7 pierna o entrepierna y a S/ 7.50 pecho. Todos con papas fritas, arroz y ensalada, o como lo escojas.

- Dirección: En la cuadra 2 de la calle Mercedes Gallagher de Parks, Urb. Pando, San Miguel. Justo a espaldas de donde estaba el Plaza Vea de la Av. La Marina (ahora hay un gimnasio en el segundo piso). El carrito de la señora está justo en un portón viejo azul de madera, frente al estacionamiento de un casino que hay allí al frente.

- Horario: De lunes a sábados de 7 apm a 11 pm.