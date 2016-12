Huariques de Lima y Callao: un cebiche para peloteros en La Victoria [FOTOS Y VIDEO]

Por: Eduardo Abusada

@eabusad



Seguimos recorriendo los huariques más bravos de Lima, Callao y todo el hermoso Perú. Paso a paso. La semana pasada estuvimos en Lince, saboreando las artes del ‘Tío Emilio’, un viejo conocido y ya toda una leyenda cuando se habla de cebiche de conchas negras. Puedes leer esa reseña aquí. Y esta semana nuestro apetito y curiosidad nos llevó a un huarique en La Victoria, al que la primera vez caíamos de pura casualidad. Vayamos a la mesa, que se enfría la comida.



Este huarique en estricto es una carretilla, o mejor dicho, un ‘carretillón’ en una esquina frente al popular estadio de Matute. Las veces que pasaba por acá veía esta esquina con mucha gente, pero siempre tenía algo que hacer y me seguía de frente. Hasta que un día vi a mi amiga Rosa Cifuentes, curtida y limeñísima periodista, haciendo un despacho de prensa desde este huarique. Si ella —que de sabores sabe— estaba allí, me convencí de que valía la pena probar el lugar. Así que paré la moto, pedí mi cebichón y hasta ahora no se me quita de la mente ese sabor.



Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Foto: Eduardo Abusada

Esta semana fui por segunda vez y pude conocer al gestor de este lugar: Jhonn Quintana Gamarra. En el barrio de Matute lo conocen solo como el ‘tío Jhonny’, y su puesto, que ya lleva ocho años en esa esquina, como ‘Ke Tal Concha’. Aunque el hombre se crío en Jauja, la tierra de la tunantada (que le gusta bailar a Jhonny), desde hace 15 años se vino a La Victoria para repartir sabor y buen humor.



Las historias de su buen trato y prodigiosa mano para trabajar el pescado, los mariscos y las conchas negras creció por toda La Victoria, y llegaron hasta la propia cancha del mítico estadio Alejandro Villanueva. Entonces los peloteros del Alianza Lima decidieron darse una vuelta por el huarique del tío Jhonny (una vuelta a su carretilla, aclaremos; no una olímpica… aún).



Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Foto: Eduardo Abusada

Y fue así que a Jhonny se le ocurrió preparar platos en honor a ellos, siendo los más populares el picante ‘Yordy’, que es mixto con conchas negras; el cerebral ‘Cueva’, de pescado con conchas; y el seguro ‘Gallese’ (no solo vienen aliancistas, el día que fui estuvo previamente Gary Correa), que es el más taypá, con cebiche y arroz de mariscos. Todos con su respectivo chicharrón de pota.

Así que en la visita de esta semana me decidí por el ‘Yordy’. Me gustó bastante. Es de gusto fuerte, de barrio, intenso en condimentos. Algunos prefieren algo no tan cargado, pero a mí me gusta así, como tiene que ser un cebiche peruano que se respeta.

Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Foto: Eduardo Abusada

Me dio una sensación “marina”, ese recuerdo del “sabor a mar”, como comerlo bajo el agua. Es decir, nada de gourmet. Viene acompañado no solo con el camote, sino también con yuca, lo cual combina bien, aunque esto es algo no habitual en los cebiches limeños. Por supuesto, no faltan los chifles, que de un tiempo a esta parte se están convirtiendo en parte integrante de todo cebiche, como lo es ya la canchita desde hace años y en muchos lados la zarandaja. Respecto al chicharrón pota, debo decir que es uno de los más crocantes que probado, hasta cruje.



Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny. Carretilla ‘Ke Tal Concha’ del tío Jhonny.

Normalmente el local para full, así que si tienes suerte agarras un banquito de plástico; o en todo caso, en el canto de la vereda también se come bien.



Si estás corto de fichas, también puedes pedir platos solo de cebiche, que dependiendo del tamaño, los hay de 12 y 15 soles. Las porciones son aceptables.



Con dos cebiches al hilo, fijo esa noche marcas un par de goles; más no te garantizan una vuelta olímpica. Provecho.



Video: Trome/Eduardo Abusada

DATOS ÚTILES



- Huarique: ‘Ké tal concha’ del Tío Jhony.



- Dirección: Jr. Abtao con Isabel La Católica, en La Victoria. La esquina frente al Matute.



- Plato recomendado: Cebiche ‘Jordy’ (cebiche mixto, con conchas negras y chicharrón de pota).



- Precio: 20 soles.



Más, en Huariques y sabores.