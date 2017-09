Huariques de Lima y Callao: Don Claudio, el decano de los churros en Miraflores [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco (@eabusad)





Huariques de Lima y Callao. Esta vez tocaMiraflores.



Por medio siglo, don Claudio Balbín viene endulzando con sus famosos churros a los miraflorinos y cuanto ciudadano pase por su carretilla; incluso a colorados turistas que le toman fotos mientras dicen “ooh, que ricoouuu” y se chupan los dedos.

Cada vez que paso en mi motocicleta, me paro un ratito al lado y me como unos churritos. La moto me permite estacionar allí a un costadito, pues suele haber tráfico en esa calle. Sin proponérselo, este señor es en gran parte responsable de mis casi 100 kilos de peso, ya que su huarique me queda cerca. Una o dos veces por semana me como allí mis churritos mientras me pongo a ojear los titulares de los diarios que venden en el puesto de periódicos de al lado.

Desde las seis de la mañana, este hombre, aún vigoroso a sus 75 años, ya está preparando la masa con que va a dar forma a sus exquisitos churritos. Tiene que hacerla todos los días, pues es una masa natural sin levadura. Indagué un poco por la receta, y medio que se molestó. A don Claudio no le gustan los sapos. Aprendió la receta simplemente comiendo. Fue detectando sabores en otras preparaciones y agregando sus propios ingredientes, de acuerdo a lo que le dictaba la experiencia.

Churros Don Claudio Churros Don Claudio Churros Don Claudio

También estuvo vendiendo varios años, durante los veranos, helados y cervezas en la Costa Verde, pero la Municipalidad no le dio permiso nuevamente. Ahora, invierno y verano, ya desde algunos años, ha puesto su carretilla en la esquina de la cuadra 50 de la Av. Arequipa con la calle Gonzáles Prada, en Miraflores. Su puesto es muy conocido por todos en el barrio. Por apenas dos luquitas, puedes empanzarte con unos churros realmente crocantes y sabrosos. Están siempre tibios, lo que realza el gusto. Embadurnados con abundante azúcar, para endulzar las amarguras de la vida.

El propio don Claudio ha diseñado su máquina para preparar churros, que los fríe delante de uno. Por su puesto, las manos de este hombre ya están curtidas por las eventuales quemaduras. Manos de un hombre trabajador. Vende unos 15 kilos de churros por jornada. Está todo el día allí preparando hasta que se le acaban. Su esposa le lleva el almuerzo a su carretilla. Ojo, tengan cuidado de no apoyarse en tablero de la carretilla, que se calienta mucho. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: Don Claudio.

- Plato recomendado: Churros.

- Precio: S/ 2 la bolsita. Trae ocho churros.

- Dirección: Calle Gonzáles Prada, cuadra 1. Justo en el cruce con la cuadra 50 de la Av. Arequipa, en Miraflores. Por la puerta de entrada del Compupalace.

- Horario: De lunes a viernes de 8 am a 6 pm, o hasta que se le acabe.





