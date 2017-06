Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa' [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

Sígueme en Twitter

@eabusad



Entre San Isidro y Magdalena hay un barrio, otrora barriada, hogaño asentamiento humano, urbanización o como quiera llamársela. Específicamente, se encuentra en Magdalena. Se llama ‘La Medalla Milagrosa’, y hace unas décadas era conocido aún como ‘la bajada’, puesto que por allí, antes de que Belaúnde iniciara la construcción de los edificios residenciales de Marbella, la gente de Magdalena bajaba a las playas de la Costa Verde.

Era una ‘bajada’ donde muchos migrantes y pescadores levantaron sus casitas, en la década del 40, primero como chozas, con lo que podían. De manera constante y pujante, el barrio creció y ya tiene departamentos con todos los servicios. Hay también casitas coloridas, con sus jardincitos al frente, algunas de madera; tienen colegio, salón comunal, pequeños comercios, etc.

La bajada remata, incluso, con su propio y breve malecón. Un tiempo tenía fama de ser zona picante, un curioso pueblito al lado de zonas lujosas de San Isidro, sin embargo es una zona muy tranquila. Tal mentira sembró la discordia infundada, y el alcalde de San Isidro —del lado pituco—, tratando de vivir siempre al margen del Perú real, levantó un cerco.

Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa'

Yo he paseado por allí innumerables veces y nunca me ha pasado nada. Más bien, creo que la gente ya me tiene miedo a mí, un gordito barbón que sube y baja la cuesta sin nada que hacer, apenas fumando un cigarrillo y tomando fotos, y agitándose a cada paso.

El sospechoso soy yo, desde luego. Pero lo real, es que la gente es muy amable y risueña.Una de esas vecinas siempre sonrientes es Helen Pun Batista, quien vende anticuchos en su carretilla apenas pasando el arco que marca la entrada a este lugar.

He ido a comer muchas veces antes a este huarique; pero cuando venía, todos los puestos de comida de ‘La Medalla Milagrosa’ estaban apostados del arco de la entrada. Me acordé justamente de este huarique porque fui al cine hace unos días a ver la película peruana Rosa Chumbe (¡se las recomiendo!), y en una escena la protagonista viene acá a comer sus anticuchos, justo en el lugar donde pensé que aún estaban las carretillas.

Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa' Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa'

Como la sazón de este lugar ya es conocida por los barrios aledaños, algunos culposos sanisidrinos traicionan de cuando en cuando lo gourmet y vienen a comer acá.

Era común ver lujosas camionetas en la entrada estacionadas en fila. Esto parece que incomodó a algunos vecinos, y ahora han movido los puestos de comida, que se diseminan en toda la bajada.

Helen me hizo acordar que acá también se filmó la recordada telenovela Los de arriba y los de abajo. Mientras conversábamos, me comí un plato y medio de anticuchos. Son muy jugosos y suaves.

Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa' Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa'

Aprendió los secretos de este histórico plato huariquero de su madre, quien también vendía en el mismo lugar durante muchos años. Helen ha continuado la tradición, aumentando el sabor con su cuota de buen humor.

Cada anticucho trae de 3 a 4 trozos de justo tamaño, y con varias rodajas de papa para que te vayas lleno y contento. El corazón queda tierno (debe de haber sido de una res enamorada), teniendo un sabor bastante franco, sin llegar a una condimentación demasiado agresiva; es decir, como para que no le caiga mal ni al turista más vegano, conociendo todo el sabor del anticucho.

Ahora bien, si lo quieres más fuerte, la salsa picante con rocoto, ajo y cebollita china es cosa seria. Es bien picante, con un sabor acidito sazonado con el gusto a ajo que la hace un vicio. Provecho.

Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa' Huariques de Lima y Callao: Los jugosos anticuchos en 'La Medalla Milagrosa'

Más en Huariques y Sabores.

DATOS ÚTILES

- Huarique: La carretilla de Helen en ‘La Medalla Milagrosa’.

- Plato recomendado: Anticuchos con papas.

- Precio: S/ 6 soles (vienen dos buenos palitos)

- Dirección: AA. HH. La Medalla Milagrosa, cuadra 11 de Juan de Aliaga, Magdalena. Es entre las cuadras 10 y 11 de la Av. del Ejército. El puesto de Helen es apenas pasando el arco de la entrada, a la izquierda.

- Horario: De lunes a sábado de 5 pm a 12 am.