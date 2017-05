Huariques de Lima: Los coloridos combinados criollos del 'Chinito' de Carabaya [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

A este huarique lo conocí con la etiqueta de “Salón de té”. Pero nunca vi que vendieran té. Sin embargo, unos vivos colores capturaban mi mirada desde sus exhibidoras. Allí, dos barras paralelas donde la gente se sienta una al lado de otra, mostraban variadas entradas criollas: huevo a la rusa, papa a la huancaína, huevo a la ocopa (mi favorito), causa, papa rellena, palta a la jardinera, etc. Un día de decidí sentarme a probar, y seguí entrando hasta 3 o 4 veces por semana durante tres años. Eso fue de 2006 a 2009; y, hoy en día, siempre que estoy cerca, entro un ratito a recordar sus placeres.



En ese tiempo trabajada en este diario -en Trome- pero en la sala de redacción. Y este huarique está a tan solo una cuadra. Cerca también de otros periódicos. Por ello, es bastante conocido por periodistas. Me tomó poco tiempo en conocer la metodología: escoges una entrada y si deseas la combinas con los platos criollos de fondo del día, que son tres variedades cada vez. Invariablemente está siempre el arroz chaufa, acompañado de dos de diferentes opciones como: ají de gallina, carapulcra, patita con maní, tallarines verdes, frejoles, tallarines rojos, etc.



Chino Carabaya

Cada entrada y segundo tiene un muy calibrado sabor. Sazonado y recto; es decir, sin esas “innovaciones” raras que hoy llaman “gourmet” o, los más sofisticados y hipsters, “cocina de autor”. Por lo tanto, cada bocado deja sentir un franco gusto al plato criollo correspondiente. La patita sabe a patita, y la causa a causa. Como debe ser. Y qué bien saben. Ricardo Kanegusuku Kokuba, quien lleva este negocio, sigue manteniendo las recetas que le enseñó su padre hace 40 años, en el mismo lugar donde se inició este huarique.



Lo recomendable es pedir una entrada a tu elección (si gustas puedes comerla sola también), y combinarla con todo lo del día. Ideal es pedir el combinado completo, pues viene también con un chicha morada de maíz en chop cervecero, siempre heladita y con un reconocible sabor a maíz morado (nada de sabores de sobre). La otra opción es pedir como refresco el chop de agua de manzana, que más parece un buen jugo, pues tiene un concho que la de cuerpo a la bebida.



Yo pido siempre la manzana. No conozco otro lugar donde la preparen así, perfecta. Y para comer como buen criollo mazamarrero, viene con su pancito. Esto es importante, porque con el pan puedes recoger los juguitos de la comida que quedan en el plato. A pesar de que todo se combina en el mismo plato, los ingredientes son muy distinguibles. Además, siempre hay un sabroso ají y rocoto que los comensales comparten en el mostrador.



Cada entrada vale su precio, que es bien económico por cierto (pese a haber recibido la visita de Gastón Acurio, el rey Midas de cocina peruana, los precios no se han disparado). No es un plato gigantesco, pero sí de justo tamaño, con lo cual no me daba esa pesadez que me causa llenarme mucho, y podía regresar al periódico a seguir rascándome la panza, que diga, trabajando sin que me de sueño.



Y acá una pequeña anécdota. Con el chino Ricardo, quien lleva este negocio y él mismo sirve los combinados, recién he cruzado palabras, sonrisas y hasta una foto esta semana, tras muchos años de visitar su huarique. Yo no hablo mucho cuando como, pues lo hago muy rápido. Venía, me sentaba, comía, pagaba, Ricardo me decía “gracias”, y me despedía. Un día le pregunté “¿Cuánto cuesta el combinado?”. Me miró con dureza y me dijo: “Todos los días vienes y todavía preguntas”. Así, cuando el gusto y el sabor lo es todo, las palabras sobran. Provecho.



DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Ricardo's Restaurant’

- Plato recomendado: Huevo a la ocopa combinado con todo. Hay decenas de opciones para combinar. Todas buenas.

- Precio: S/ 7 soles (entrada con combinado + un vaso grande de chicha o jugo de manzana + pan)

- Dirección: Jr. Carabaya 508 (o Jr. A. Wiese 508), en el Cercado de Lima.

- Horario: De lunes a viernes de 8.30 am a 5 pm; y sábados de 8 am a 3 pm.

- Teléfono: 592-5027