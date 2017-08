Huariques de Lima y Callao: Las Conchas Negras que han conquistado el Rímac [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

El Rímac es uno de los barrios más antiguos de Lima, de hecho, el más antiguo. Con alguna frecuencia lo visito para ver sus calles, quintas, casonas y tomar fotos. Todavía preserva mucha arquitectura colonial. Se siente acá aún el encanto de esa Lima tradicional y jaranera. La gente en las puertas de sus casas conversando, los niños jugando en las pistas, otros vendiendo postres en sus mesitas en las veredas frente a sus ventanas, etc.

Cualquier motivo me es bueno para darme una vuelta para el Rímac. Y mejor aún si me dicen que existe un huarique que vende uno de los cebiches de conchas negras más bravos del Perú y balnearios. Fue así que esta semana llegué a la cuadra 6 de la Av. Francisco Pizarro en ese distrito. Como la vereda allí es amplia, verás ya desde lejos un grupo de personas amontonado. Son los que están esperando turno para comer un cebiche de conchas negras donde ‘El Oscar’. Siempre es así, revienta de gente. Por eso te recomendamos ir temprano, como a las 11 am; aunque abre de 10 am a 3 pm.

Hay algo en ese cebiche que congrega a tantos apasionados de este molusco (que me enamoró por siempre allá por los años 90 cuando lo comí en el huarique de Emilio, del cual ya les comenté). No sé si será el ambiente de este lugar, donde hay que esperar parados y atentos para agarrar un sitio, pero preserva todo ese sabor de barrio, cargado y pícaro. Una carretilla está en la entrada, que es donde el propio Oscar desconcha y desconcha sin parar. Los pedidos entran en grupos de unos 40 platos. Una vez despachados, se toma otro lote de pedidos. Hay que tener un poco de paciencia.

Como soy un poco llenito (¡no gordo, sino fuertecito!), me pedí la porción más grande, de 15 soles. Realmente abundaba en conchas, dejando sentir harta pulpa. En otros lugares “gourmet” te dan un plato donde apenas hay un par de conchas bailando tango. Acá sobran. Completa la densidad del plato bastante cebolla roja picada en cuadritos muy pequeños, y su canchita y choclo desgranado, y un trozo de camote. Una diferencia que noté a cómo conozco este plato normalmente, es que le agregan harto culantro y perejil picado (así me pareció reconocerlos). Tal aderezo hace que el sabor sea bien potente.

Si lo gustas picante, en las mesas hay pocillos de plástico con ají molido y ají limo finalmente picado. Les recomiendo el ají limo, tiene un maridaje perfecto con todo tipo de cebiche. Si estás con buen filo, pídete una porción de chicharrón de pota (viene con yuca, y hay de 5 y 7 soles), que puedes ir picando y también luego remojar en la leche de pantera que queda en el tazón. Te volverás loco de alegría con la combinación.

Toma en cuenta este consejo: Si te toca esperar, pídete mientras un chilcano , que merece una reseña propia. Lo hay de 3 y 5 soles. Ya el de 3 es suficientemente grande. Si pides el de 5 te puede llenar para cuando venga el plato de conchas. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘El Oscar’.

- Plato recomendado: Conchas negras (calienta motores antes con un chilcano)

- Precio: Hay porciones de 7, 8, 10 y 15 soles.

- Dirección: Av. Francisco Pizarro 651, Rímac

- Horario: De 10 am a 3 pm, de lunes a sábados.