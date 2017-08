Huariques: 'El Egipcio', el pionero del shawarma huariquero en el Perú [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

La cocina peruana le debe mucho a la cocina árabe. Sus tradiciones culinarias llegaron con los españoles que trajeron cocineros y cocineras moras (la mayoría en calidad de concubinas o esclavas). Por ejemplo, nuestra limeñísima mazamorra viene de las palabras “masa mora”.

A su vez, “alfajor” es otra palabra de origen árabe. A fines del siglo XIX llegarían palestinos, marroquíes, libios, sirios, quienes aportarían lo suyo. ¿Sabías que los anticuchos son una forma de cocinar traída de Marruecos? Y no debemos de dejar de mencionar a los ricos picarones, también creados gracias a la influencia morisca.

Esta influencia no ha cesado. Ya para el siglo actual, poco a poco, se ha empezado a popularizar el shawarma o kebab entre los peruanos. Es una suerte de sánguche enrollado en una tortilla de maíz. Al principio varios lo probaban por curiosidad, pues se cocina la carne en un horno vertical que llama la atención.

Tras probarlo, al parecer, su sabor ha sido muy aceptado, pues cuando paseo por Lima ya veo una gran cantidad de puestos de shawarma, lo que no encontraba hace unos 10 años.Así pues, esta semana me fui a visitar a un viejo conocido: Muhammad Farok —‘El Egipcio’—, según él, el pionero del shawarma en el Perú. Y le creo. Probé su producto cuando salía de estudiar de la Católica y tenía una carretilla en la cuadra 10 de la Av. Universitaria.

Francamente fue un vicio. Me comía dos. Los hace de pollo y de carne de res, o mixto de ambas. Yo prefiero los de res. Él mismo prepara las tortillas en una especie de media bola de piedra. Es más, es proveedor de varios “paisanos” suyos que ya comercializan el shawarma en Lima.‘El Egipcio’, como le ha puesto a su huarique, pues Muhammad es nacido en El Cairo (y ya aprendió a hablar perfecto el castellano, con jergas y todo), mantiene el toque original de oriente, usando la salsa de yogur con ajo muy tradicional en esa cultura.

Eso sí, ha tenido que hacer algunas ligeras adaptaciones al paladar del huariquero peruano: le agrega las archifamosas papitas al hilo, que crujen de maravilla con la tortilla. Lo que sí he notado en varios shawarma, es que originalmente tienen la ensalada con pepinillo en cuadritos, pero ‘El Egipcio’ ha suprimido este vegetal.

Lo que para mí es genial, pues el pepinillo se me hace de un sabor demasiado intenso que opaca mucho al resto de ingredientes.Para ser algo que podríamos considerar comida rápida, no es muy calórico que digamos.

La carne no está frita en aceite, y sólo la acompaña la ensalada y la salsa de yogurt (si quieres le agregas ají). La tortilla es delgada, sin tantos carbohidratos. Los he comido en varios lados, pero el de Muhammad me sigue pareciendo el mejor.

Además, el hombre tiene gran humor y si conversas con él te divertirá con sus bromas. Ahora ya no está en una carretilla, sino que ha adaptado una combi. Va progresando. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘El Egipcio’.

- Plato recomendado: Shawarma (hay de pollo, carne de res y mixto)

- Precio: 10 soles el de pollo, y el de carne de res y mixo a 12 soles.

- Dirección: La combi se estaciona en la cuadra 10 de Av. Universitaria, en la vereda opuesta a la de Maestro (antes de llegar a Plaza San Miguel si vienes de norte a sur).

- Horario: De 5 apm a 11 pm, de lunes a sábados.