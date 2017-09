Huariques de Lima: El turrón de doña Pepa más antiguo de la capital [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

Ya pronto se viene octubre, mes del Señor de los Milagros y del histórico ‘turrón de doña Pepa’. Así que me fui adelantado para no hacer cola, y esta semana fui a un lugar que visito desde hace muchos años. La ‘Pastelería San Martín’ no es un huarique en sí; es, más bien, un lugar histórico. Fue fundada en 1930 por don Emilio Quintana Illescas y su madre doña Romelia Illescas. Desde entonces, empezaron a preparar el famoso ‘turrón de doña Pepa’. La receta original se sigue manteniendo por casi 90 años.

Conozco este lugar desde hace unos 15 años. Cuando trabajaba en el Centro, dado que como muy rápido, a veces, durante el resto de mi turno de almuerzo, me daba siempre una vuelta por la hermosa Plaza San Martín para fumar un cigarrito.

Asimismo, con frecuencia vengo por acá a tomarme un pisco sour en el Hotel Bolívar, o unas cervezas en cualquier bar que esté abierto. He tenido borracheras memorables cerca a esta plaza, con grandes amigos del periodismo y de la vida.

Me gusta pasear por los portales que en su momento recorrió Jhon Wayne junto a la actriz peruana Pilar Pallete, con quien se casó y tuvieron tres hijos. Los mismos portales por donde Orson Wells fumaba sus puros alguna vez, y por donde María Félix paseó su indomable belleza.

Así pues, en uno de mis paseos, entré en un local de los tantos que hay en los portales de la plaza, y conocí el turrón de este local. Desde entonces, vengo cada vez que puedo y estoy cerca. Y eso que a mí no me gustaba mucho el turrón de doña Pepa, pero el de acá me volvió a conectar con este limeñísimo postre.

Esta semana, como decía, adelantándome a octubre y para calentar el cuerpo con algo dulce, visité de nuevo la ‘Pastelería San Martín’. No sé por qué, pero he encontrado su antiquísimo turrón más rico que otros años. Me lo sirvieron un poco tibio, lo que tal vez realzó el sabor. La masa estaba muy suave, y dejaba sentir notoriamente un gusto a anís y un ligero toque de mantequilla. Si bien este postre es muy dulce, no lo sentí para nada empalagoso.

La miel es de frutas y chancaca, y no se puso dura como a veces sucede. A su vez, hay unos adornitos de azúcar que siempre lleva el ‘turrón de doña Pepa’, no sé cómo se llaman. Cuando los he probado, así al paso cuando te invitan pedacitos de turrón las señoritas ‘jaladoras’ por la Av. Wilson, he sentido tales adornos coloridos como piedras. En cambio, los de esta pastelería los pude masticar con facilidad.

Además, acá vende una gran empanada de queso, que aproveché probar, pues hace años no la comía. Y un pan de yema tamaño gigante que sale a partir de la 1 pm. Vale la pena darse una vuelta con la familia por el Centro y matar la tarde con el turrón más antiguo de Lima, y de paso un rico café pasado. Como antaño. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Pastelería San Martín’.

- Plato recomendado: Turrón de Doña Pepa.

- Precio: S/ 6,50 la porción personal. Y a 34 soles el kilo.

- Dirección: Portal de San Martín 987-991, frente a la misma Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima.

- Horario: De lunes a sábados de 9.30 am a 9.30 pm, y domingos de 11 am a 5 pm.

- Facebook: https://www.facebook.com/pastesanmartin/

- Teléfono: 428-9091