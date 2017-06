Huariques de Lima y Callao: Las cautivantes salchipapas de 'El Epicentro' [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

Sígueme en Twitter

@eabusad



No solo de cebiches y pollo a la brasa viven los peruanos, sino también de salchipapas. Los insumos no pueden ser más simples: algún tipo de salchicha y papas, ambos ingredientes fritos. En realidad, a cualquiera debería salirle igual. Pero no es así. Algunos creen que la buena salchipapa depende de la calidad de los insumos, pero para otros el truco está en las salsas.



Esta semana me fui cerca al mercado de Magdalena a visitar una vez más las históricas salchipapas de ' El Epicentro'. Ya antes hemos tocado este icónico plato en esta columna comentado las contundentes salchipapas de ‘El Vaquerito’. Cada una en su estilo son muy buenas. Sin embargo, hay cierta tradición que me trae con más frecuencia a ‘El Epicentro’. ¿Serán los 40 años que ya tiene este huarique? Fue iniciado por Víctor Nakandakare y es esposa.





Huariques de Lima y Callao: Las cautivantes salchipapas de 'El Epicentro'

Don Víctor, como buen descendiente japonés, cultivó una ética de trabajo infatigable. Trabajaba su chacra en Pueblo Libre, repartía huevos, distribuía periódicos, etc. Un día encontró un local que era un almacén de gas, y se le prendió el foquito. Supo advertir el crecimiento de esa zona de Magdalena y adquirió el terreno e inicio allí una sanguchería.

Fue probando estilos y sabores, e introdujo en la carta la salchipapas. Con el tiempo, casi sin proponérselo, esta se ha convertido en la joya de la corona de este huarique. No hay ránking que se haga sobre las mejores salchipapas de Lima en que no figure ‘El Epicentro’.



Como una verdadera salchipapas que se respete, la papa es natural (no procesada), en cortes largos y crocantes. La salchicha es jugosa y viene en cortes diagonales bastante largos, de manera tal que dejan sentir el sabor del embutido y no se achicharra, pues si el corte es muy chico se quema y no se siente la textura y el gusto.





Huariques de Lima y Callao: Las cautivantes salchipapas de 'El Epicentro' Huariques de Lima y Callao: Las cautivantes salchipapas de 'El Epicentro'

A diferencia de otros lugares, acá viene con ensalada. El precio es razonable y bastante grande, como para compartir entre dos. Una ensalada es la típica con pepinillo, salada; y la otra, que a mí me gusta más, es la dulce de col. Un poco inspirada en la ensalada de KFC. Además, las salsas son otro gran valor agregado. Hay una que solo encontrarás acá: la crema de maní.



De sutil sabor que balancea las sensaciones intensas que ya hay en el plato. Por su parte, la crema de aceituna es fuerte, como me gusta, pues en otros lados más parece solo mayonesa que aceituna. Y si eres bravo, hay diferentes tipos de ají y un rico chimichurri. Si vas con tu pareja, lleva tus caramelitos de menta luego si le metes mucho chimichurri, para que tengas un buen ‘chapetex’ caminando por el boulevard que está afuera.



También hay gran variedad de otros platos, como el pan con chicharrón, muy celebrado por los clientes; o las mollejitas con sus papita y choclito; y también los infaltables anticuchos, entre otros. Provecho.



Más en Huariques y Sabores.



El Epicentro y sus contundentes salchipapas El Epicentro y sus contundentes salchipapas

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘El Epicentro’

- Plato recomendado: Salchipapas.

- Precio: S/ 15 soles (viene con dos tipos de ensalada y full cremas).

- Dirección: Jr. Leoncio Prado 927, Magdalena (en la misma esquina del boulevard). Hay otro local nuevo a unos 100 metros del tradicional, en la Av. José Gálvez 501.

- Horario: De lunes a jueves de 9 am a 2 pm y de 4:30 pm a 10 pm. Viernes y sábado igual pero hasta las 10.30 pm. Y domingos de 8.30 am a 1:30 pm y de 4:30 pm a 10 pm.

- Facebook: https://www.facebook.com/El-Epicentro-955764974458478/