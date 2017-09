Pese a que el lunes suspendieron temporalmente la huelga, los maestros acatarán un paro este viernes 8 de setiembre, el mismo día en el que la ministra de Educación, Marilú Martens, será interpelada por el Congreso.



[EN VIVO: Ecuador vs. Perú Partido clave en Quito por las Eliminatorias]



Este anuncio lo dio ayer Edgar Tello, secretario general del SUTE Lima, quien sostuvo un acalorado cruce de palabras con el periodista Christian Hudtwalcker durante una entrevista para radio Capital.



En su conversación, Edgar Tello expresó que “el problema del magisterio no ha sido resuelto” y que la huelga de maestros “ha demostrado la incapacidad del gobierno para resolver los problemas del magisterio”.



Sin embargo, cuando Christian Hudtwalcker le preguntó a Edgar Tello si podría revelar la identidad de la persona cercana a Pedro Castillo que agredió a una reportera durante la manifestación del pasado sábado en la plaza Dos de Mayo, este dijo desconocer sobre el hecho.



Christian Hudtwalcker vs Edgar Tello por anuncio de nuevo paro docente

Fue entonces que el periodista empezó a increparle al dirigente del gremio docente por no aceptar ninguna responsabilidad sobre la mencionada agresión y de “solamente conocer lo que le conviene”.



“Sería irresponsable darle un nombre de algo que desconozco, no sé de quién se trata”, dijo Edgar Tello, a lo que Christian Hudtwalcker respondió: “Que viva la huelga entonces y los alumnos que se jodan”.



“Ese es su lema, Sr. Tello, porque usted cede lunes y martes y al final el viernes vuelven a salir a la huelga. O sea, puro ‘bururú’, (eso es) lo que ustedes quieren finalmente porque ustedes no han cedido absolutamente nada”, señaló Christian Hudtwalcker.



“Bueno, usted gana sus 20 mil soles mensuales seguramente”, expresó Edgar Tello, reiterando que desconoce sobre la agresión a la reportera que mencionó Christian Hudtwalcker al finalizar su entrevista.



“Y los alumnos que se friegan. Que siga la huelga dentro del magisterio. ‘Bururú barará’, Sr. Tello, además la cobardía de no reconocer el golpe a la señorita y lavarse las manos como Poncio Pilatos. Qué maestro, Sr. Tello”, sentenció el periodista.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.