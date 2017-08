Huelga de maestros: Anuncian gran marcha para este jueves 24 en Lima

Pese a que aumentaron el básico a 2 mil soles, los maestros eligieron no firmar el acuerdo con el Ministerio de Educación, pues rechazan tajantemente la forma en que serían evaluados, lo cual provocaría despidos. En tanto, la institución del Estado ha dejado bien claro que las evaluaciones a los profesores "no son negociables".



Tras romperse el diálogo, y el encuentro del dirigente sindical Pedro Castillo con algunos congresistas de Fuerza Popular, los maestros han decidido no dar macha atrás y anunciaron una gran movilización para este jueves 24 de agosto.



Vea también Huelga de maestros: El Búho y su reflexión sobre la medida radical de los profesores

En la marcha participarán otros sindicatos reunidos en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Perú). También participarán estudiantes de universidades.



"El objetivo de la movilización es expresar la solidaridad con los gremios sindicales en conflicto que vienen desarrollando acciones de protesta, paralizaciones y huelgas", se lee en el evento organizado en Facebook.



La concentración se realizará en la plaza Dos de Mayo desde las 10 de la mañana.