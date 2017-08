Huelga de maestros: ¿interpelación a Marilú Martens no serviría para resolver el problema? [VIDEO]

La huelga de los maestros sigue y las cosas se han puesto más picantes cada día que pasa. Y es que la ministra de Educación, Marilú Martens, es vista como un factor medular para que no se llegue a un entendimiento con los docentes.



El tema parece estar muy fuerte entre las bancadas del Congreso, donde ya se presentó una moción de interpelación en contra de la titular de Educación. En medio del embrollo, el parlamentario Jorge del Castillo dio su parecer en una entrevista en el dominical Cuarto Poder.



Según el legislador aprista, una interpelación no sería de mucha ayuda en la solución de la huelga de profesores. En este aspecto, el congresista cuestionó el mensaje dado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, difundido en las redes sociales anteriormente.



“Fuerza Popular ha dicho interpelación. ¿Qué resuelve? Nada. ¿Qué resolvería una censura (en contra de Marilú Martens)? Si el Movadef, es verdad, estuviera detrás de esto, le estaríamos regalando la cabeza de una ministra. No me parece justo, ni político, ni conveniente”, señaló Jorge del Castillo.

La noche del domingo, de acuerdo con Punto Final, se conoció que la ministra de Educación no estuvo en la mesa de negociaciones con los maestros. No son pocos los que presumen que el lunes 21 se llegaría a un acuerdo entre los docentes y el Estado.



Hay que mencionar que en los días previos se han dado choques entre maestros y la Policía en el Cercado de Lima. Fueron muchos los reportes de detenidos en estas manifestaciones, las cuales terminaron con decenas de personas afectadas por gas lacrimógeno.