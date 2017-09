Huelga de maestros: Marilú Martens en la cuerda floja tras interpelación en el Congreso

La permanencia de la ministra de Educación, Marilú Martens, pende de un hilo luego de la interpelación. Desde la bancada fujimorista le exigieron que dé un paso al costado, mientras que el bloque izquierdista Nuevo Perú anunció que apoyará la censura si no renuncia.



Marilú Martens respondió 40 preguntas en un clima de tensión en el Congreso. En la calle, cientos de maestros que acataban un paro de 48 horas exigían que abandone el cargo y eran dispersados por la policía.



Milagros Salazar, legisladora de Fuerza Popular, le pidió a Marilú Martens dar un paso al costado, mientras que el congresista Roberto Vieira (No Agrupados) indicó que la titular de Educación no supo actuar adecuadamente en la huelga de profesores, que duró más de 70 días y que esto ‘tiene un costo político’.



Por su parte, Nuevo Perú anunció que respaldará la censura porque la ministra Marilú Martens ‘encarna una educación en crisis y contraria a los intereses de la mayoría del país’.



Interpelación a la ministra Marilú Martens ante el Congreso

‘NO ME AFERRO’

En tanto, la ministra Marilú Martens hizo una autocrítica sobre la actuación de su sector ante la paralización de los docentes. “Es cierto que esta huelga atípica nos tomó sin herramientas suficientes para poder afrontar con mayor celeridad el desafío”, acotó.



Aseguró que ‘no se aferra al cargo’. También presentó un video de la reunión que tuvo con el dirigente Pedro Castillo. Aseveró que este y otras personas solo buscaban que el ministerio reconozca oficialmente su comité.

