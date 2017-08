El ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que los maestros peruanos huelguistas “no son terroristas”, pero dejó en claro que la gestión que encabeza Pedro Pablo Kuczynski no se sentará a “negociar con quienes representan el extremismo” en el Perú.



Esta declaración de Basombrío Iglesias fue en alusión al Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare-Sutep), asegurando que el dirigente Pedro Castillo “preside el Comité de la unificación y la lucha de las dos facciones de Sendero Luminoso”.



“No vamos a reconocer al Conare. El Gobierno no va dialogar con sectores vinculados al Movadef (…) No tenemos aún indicativos de su acción política (de Pedro Castillo), pero estamos investigando y pueden haber resultados pronto”, aseveró el titular del Ministerio del Interior.



“Los maestros requieren una mayor atención y el Gobierno los tiene en la mayor prioridad pero no se puede hacer algo que sería una traición a la memoria del Perú. No lo podemos hacer”, añadió el ministro Carlos Basombrío en una conferencia de prensa a los medios.



El ministro del Interior, Carlos Basombrío, habla sobre la huelga de maestros.

Carlos Basombrío también dijo que hasta el momento existen 18 denuncias penales relacionadas a la huelga de profesores, que ya lleva más de dos meses en el país y que ayer alcanzó su punto más álgido con enfrentamientos cerca al Congreso de la República.



El ministro del Interior aseguró que estos actos violentos no serán tolerados por el Poder Ejecutivo -como lo evidenció Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje a la Nación de anoche- e instó al Ministerio Público a proceder con “firmeza” ante esta situación.



Por ejemplo, Carlos Basombrío informó que esta madrugada en el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac, la Policía Nacional intervino e impidió que huelguistas radicales “dinamiten dos puentes”.



Asimismo, el titular del Ministerio del Interior dijo que se han registrado diversos actos violentos en Cusco, como bloqueos que hicieron colapsar la Ciudad Imperial y alterar el corredor turístico, así como en otros puntos del país.

Sigue huelga de maestros.

"MANTENDREMOS EL ORDEN EN DEMOCRACIA"

El ministro Carlos Basombrío aseguró que, frente a la huelga docente, la Policía Nacional seguirá manteniendo el orden en democracia porque en Lima hay 10 millones de personas que no pueden verse afectadas por bloqueos u obstrucciones de vía.



Basombrío rechazó que la Policía Nacional haya reprimido a los docentes que habían tomado la avenida Abancay, en el Centro de Lima, como parte de su protesta, y dijo que si la situación comienza a desbordarse, los agentes del orden tienen que contenerla y actuar con todas las herramientas que le otorga la ley.



"Si tengo que garantizar que el Congreso no sea un campo de batalla, tengo que hacer anillos de seguridad. Aquí no hubo heridos, no hubo disparos. Estamos tratando de proteger los derechos de los diez millones de limeños y si la situación empieza a desbordarse, hay que contenerla", refirió.



Dijo que los maestros se reúnen en la "plaza San Martín todos los días y sin ningún problema," pero cuando se desplazan por las avenidas del Centro de Lima, bloqueando el tránsito vehicular y haciendo cerrar negocios, la Policía Nacional no puede permitir que la ciudad colapse.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.