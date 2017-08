Pedro Castillo, presidente del Comité Nacional de Lucha y cabeza de la huelga de maestros que ha tomado por asalto el Centro Histórico de Lima, habló sobre la caída que protagonizó la semana pasada en la avenida Abancay durante una de las movilizaciones de los docentes que intentaban llegar a la sede del Congreso.



En declaraciones a la prensa, Pedro Castillo, parafraseando a aquel funcionario de la Municipalidad de Lima que intentó justificar la caída del puente Talavera, dijo que lo que le dijeron sus colegas en pleno enfrentamiento con la Policía Nacional fue que se retirara y no tírate, como se vio en imágenes compartidas por los noticieros.



“Lo que me dijeron es que me retire, que no me enfrente a la Policía y a la bomba (lacrimógena). Lo que pasa es que le han quitado otra letra y al final sonó como otra cosa”, dijo Pedro Castillo, desmintiendo “categóricamente” la mencionada escena rodeado de varios docentes.



Pedro Castillo afirma que no le dijeron “Tírate” sino “Retírate”

Como se recuerda, el pasado miércoles un equipo de prensa de TV Perú captó el preciso instante en el que efectivamente, Pedro Castillo se arroja al suelo presuntamente afectado por los gases lacrimógenos luego de que otro dirigente del Sutep de casaca roja le dijo “¡Tírate!”.



Tendido en la pista, el dirigente sindical que encabeza la huelga de maestros es auxiliado por cuatro de sus acompañantes, entre los que se encuentra el de casaca roja, que segundos antes le había dado la indicación. A continuación, se oye que una mujer grita: “¡Se desmayó!”.



Al levantarse, y fingir que cayó afectado por las bombas lacrimógenas, Pedro Castillo reiteró que la huelga de maestros iba continuar y que iban a entrar en un paro indefinido, el mismo que se llevó a cabo al día siguiente y en la que nuevamente intentaron llegar hasta el Congreso.

Pedro Castillo fingió caer al suelo afectado por las bombas lacrimógenas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.