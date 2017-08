¿Y la huelga de maestros? Profesores realizaron juergón con orquesta en vivo en El Agustino [VIDEO]

Si no hay solución, ¿la juerga continúa? Durante el día los vemos muy enérgicos acatando una huelga de maestros indefinida pero por la noche, algunos de ellos no dudaron en celebrar hasta el amanecer aprovechando la paralización de las clases escolares.



Docentes del colegio inicial ‘Santa Rosita’ de El Agustino fueron grabados bailando al ritmo de una orquesta en vivo por motivo del aniversario de la institución educativa, según se ve en las imágenes difundidas por el noticiero 24 Horas.



A pesar de la paralización de las clases, este acontecimiento no podía dejar de festejarse y aparentemente los docentes no contaban con la autorización de la directora del plantel para hacerlo a lo grande.



En plena huelga maestros realizan fiesta en colegio en El Agustino

Mientras la ministra de Educación, Marilú Martens, hace un llamado a los maestros para que retornen a las aulas, muchos de ellos continúan en las calles reclamando sus derechos y mejoras laborales.



Sin embargo, a estos profesores juergueros del colegio inicial ‘Santa Rosita’ de El Agustino, ¿hay que recordarles que los niños que estudian allí tienen todo el derecho de que su patio y sus aulas de clases sean utilizados para tal fin y no para beber cerveza?



La huelga de maestros ya lleva más de dos meses a nivel nacional y una gran cantidad de ellos se concentra en la Plaza San Martín, generando malestar entre los ciudadanos por el tráfico infernal en las calles aledañas a este punto del Centro Histórico de Lima.

