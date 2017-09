Huracán Irma: Reportan como desaparecidos a 5 peruanos en la isla Saint Martin [VIDEO y FOTOS]

Salieron de su natal Chanchamayo en busca de un futuro pero jamás imaginaron que se convertirían en víctimas de la furia de la naturaleza. Cinco peruanos que llegaron a trabajar en la isla caribeña Saint Martin han sido reportados como desaparecidos tras el paso del huracán Irma, considerado el segundo más fuerte en el mar Atlántico de los últimos años.



Desde hace un par de días sus familiares en Perú no saben nada de las hermanas Margot, Silvia y Flor Cristóbal Zacarías y sus amigos Delia Quispe Tapia e Isaac Lázaro. Todos ellos viajaron a la isla Saint Martin para trabajar en un restaurante hotel sin presagiar que sería azotada por el huracán Irma, que alcanzó la categoría 5 cuando tocó sus costas.



Es tal el grado de incertidumbre en el que se encuentran sus parientes que algunos de ellos viajaron desde Chanchamayo a Lima para conseguir a través de Cancillería información sobre su paradero, ya que el repentino corte de su comunicación con ellos los ha sumido en la desesperación absoluta.



Cinco peruanos reportados como desaparecidos tras paso del huracán Irma por isla Saint Martin

“Yo no puedo pensar lo extremo, hasta ahora no pienso eso. Yo sé que mi esposa está bien”, dijo a las cámaras de Latina Alfredo Félix, esposo de Flor Cristóbal Zacarías, quien llegó a la capital acompañado de Francisco Huatarango, cónyuge de su concuñada Margot Cristóbal Zacarías.



“Se ha asustado, es la primera vez que vio esta experiencia. Estos son mis familiares que están allá y no sé cómo están en estos momentos. No sé si tendrán alimento, agua, no sé”, señaló un desconsolado Alfredo Félix, que revisa su celular una y otra vez por si llega algún mensaje de su esposa o de alguno de sus parientes.



En Lima los familiares de los cinco peruanos desaparecidos acudieron a la sede de la embajada de Francia pues la isla caribeña de Saint Martin es un territorio dependiente del mencionado país europeo. También solicitaron a las autoridades peruanas toda la información que puedan conseguir sobre sus parientes y amigos que atraviesan este difícil momento por el huracán Irma.

