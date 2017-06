Ica: Corretean a hombre infiel tras casarse con otra en matrimonio masivo [FOTOS]

Un sujeto que pensaba salirse con la suya y casarse a escondidas con otra mujer en un matrimonio masivo en Ica, tuvo que salir corriendo luego que los familiares de su primer compromiso lo sorprendieran de lo más feliz y cariñoso con su nueva pareja embarazada.



El hecho se registró en la plaza de armas de Ica, donde se realizaba un matrimonio masivo. Ahí Susan Remuzgo Yabar intentó impedir el matrimonio de quien se supone es su pareja desde hace más de 11 años y padre de su pequeña hija, pero un grupo de serenos evitaron su ingreso y no pudo detener la ceremonia. La decepcionada mujer se encontraba junto a su madre, abuela, hermana y otros familiares.

Hombre infiel fue descubierto por su primer compromiso cuando se casaba con otra, en Ica. Infiel tuvo que salir a bordo de un taxi junto a su nueva esposa

El infiel Mayer José Aycate Mocahuache (29) estaba de lo más feliz con con Evelyn Rojas cuando de pronto vio el rostro de la que se supone es su conviviente, pero tras dar el sí salió corriendo del lugar de la mano de su nueva pareja. El hombre fue correteado más de una cuadra, pero logró huir del lugar a bordo de un taxi.



“Lo llamaba y me decía que estaba ocupado, no sabía nada y recién me entero que se estaba casando. Tengo 11 años de convivencia con él y una niña de 9 años, también estoy embarazada de un mes”, contó llorando e indignada Susan Remuzgo, pareja de Mayer Aycate.

Hombre infiel fue descubierto por su primer compromiso cuando se casaba con otra, en Ica. Serenazgo de Ica no permitió el ingreso de los familiares de la mujer engañada

La nueva pareja de esposos fue alcanzado por los familiares de la madre de su hija y recibió toda clase de insultos en Ica. “Eras una maldita. Le quitaste el marido a mi nieta, ese hijo que esperas no es de él”, le gritaron.



Unas 75 parejas se encontraban en el lugar, además de las autoridades municipales, quienes quedaron sorprendidos con el escándalo que se desató al término del matrimonio masivo.