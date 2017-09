El nombramiento de Idel Vexler como ministro de educación no ha terminado de cuadrar para los seguidores de la reforma educativa. Ahora, el ex Director General de la Dirección General contra la Violencia de Género en Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Miguel Angel Ramos Padilla, lanzó una fuerte acusación contra el actual ministro.

En una publicación en Facebook, Ramos Padilla asegura que Idel Vexler lanzó comentarios machistas en uno de los discursos que brindó como viceministro de educación. En el discurso, contó una 'anécdota' que llamó la atención del docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

"Por el año 2008, cuando Vexler era Viceministro de Educación en el gobierno Aprista, me invitaron a dar charlas a unos 200 docentes tutores/as de todo el país sobre “Masculinidades y prevención de la violencia contra la mujer”. Vexler inauguró el evento contando una anécdota", empezó su texto Miguel Angel Ramos Padilla.

En su publicación, Miguel Ángel Ramos Padilla aseguró que el actual ministro de educación habría dicho lo siguiente, cuando contó su anécdota en un discurso:

"Cuando yo fui director de un colegio, en el día a día yo paraba la violencia contra la mujer. Una vez me llegó la información que chicos de segundo de media agredían a una de sus compañeras tratándola de prostituta para abajo. Llamé a los muchachos a mi despacho y les reclamé sobre su conducta y ellos me dijeron que ella era una coqueta que los provocaba y, luego, con nadie quería estar. Entendí a los chicos porque a esa edad tienen alborotadas las hormonas y mandé a llamar a la chica. Llegó una muchacha bien desarrollada para su edad, con una blusa muy apretada y una falda muy alta. Le increpé diciéndole ¡Cómo quieres que no te agredan tus compañeros si tú los estás violentando con esa facha! ¡De aquí en adelante solo entrarás al colegio con una blusa holgada y una falda por debajo de la rodilla! Y, desde ese día, se acabó la violencia contra esa chica. ¡Así hay que prevenir la violencia contra la mujer!"

Las declaraciones fueron rápidamente repudiadas por los usuarios de las redes sociales, quiénes se sorprendieron por los comentarios machistas de Idel Vexler, actual ministro de educación.

En los comentarios, Edson Aguilar, vice presidente de la ONG 'Voces Ciudadanas', respaldó la veracidad de las declaraciones de Idel Vexler e incluso aseguró que cuando asistió a un evento organizado por la UNFPA, el actual ministro de educación contó la misma anécdota.

Los supuestos comentarios de Idel Vexler se suman a los que le realizó a la ex ministra de educación, Marilú Martens y que fueron catalogados por la misma Martens como 'machistas'. "Esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas, es más con una ministra tan hermosa", le dijo Idel Vexler a Marilú Martens. Al ministro no le bastó con estas palabras y le plantó un beso en la mejilla a la funcionaria.

