Idel Vexler tras llamar "hermosa" a Marilú Martens: "Guardo el más profundo respeto por las mujeres"

No tiene ni dos días en el cargo y ya generó polémica. Se trata del nuevo ministro de Educación, Idel Vexler, quien en la ceremonia de transferencia del cargo, no habló sobre los aciertos o desaciertos de la saliente Marilú Martens. En cambio, la invitó a que lo visite "lo más que pueda" por ser "tan hermosa".



Rechazo en las redes sociales. Como se recuerda, Idel Vexler resaltó que continuaría con el trabajo de Marilú Martens y le agradeció por su labor como cabeza del Minedu. Tras este agradecimiento, el ministro de Educación empezó a hablar de la belleza de la funcionaria.



"Esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas, es más con una ministra tan hermosa", le dijo Idel Vexler a Marilú Martens. Al ministro no le bastó con estas palabras y le plantó un beso en la mejilla a la funcionaria, sin duda el gesto la tomó por sorpresa.



La indignación fue tal que Vexler se vio obligado a usar su cuenta de Twitter para responder a las críticas y asegurar que guarda un profundo respeto por las mujeres.



"Quiero expresar que guardo el más profundo respeto por las mujeres y que rechazo el acoso en cualquiera de sus formas", escribió Vexler.



En tanto, Martens dijo en una entrevista con Milagros Leiva que los comentarios de Vexler "son atributos machistas" y que no deben darse.