Incendio en Las Malvinas: 89 heridos ha dejado siniestro en el Cercado de Lima [VIDEOS]

Pateaban desesperados la puerta de metal, tosían debido al espeso humo tóxico y se esforzaban por asomar la cara a través de los pequeños respiradores, pues no había ventanas, para intentar respirar algo de aire, pero el calor era insoportable y las fuerzas se les agotaban. Se trata de cuatro jóvenes trabajadores que, como esclavos, habían sido encerrados bajo llave por su jefe en una de las estructuras de metal semejantes a contenedores de las que no podían salir para salvar la vida, durante el infernal incendio desatado el jueves en la galería de Las Malvinas, en el Cercado de Lima.



Uno de esos muchachos, que hoy están desaparecidos y se teme lo peor, grabó con su celular dos videos del interior de la ‘trampa mortal’ en la que estaban. Se les ve aterrados y debilitados, pero luchando por salvarse. Esas dos grabaciones las envió a un familiar poco antes de que se pierda la comunicación.



“Estamos encerrados con candados”, fue el grito angustiado de Jovi Herrera Alania (20), quien junto a Jorge Luis Huamán Villalobos (19), Luis Guzmán (19) y otro compañero permanecen como desaparecidos.



Ellos trabajaban en el interior de uno de los ‘contenedores’ donde fueron encerrados por el dueño, con la excusa de que lo hacía para evitar que le roben mercadería. Una de las grabaciones dura poco más de un minuto y la otra, solo 33 segundos. En ambas, queda claro que no tenían salida.



“No puede ser que los hagan trabajar así. Son seres humanos”, expresó indignada una de los familiares.



Ayer, al acudir al lugar del siniestro, responsabilizaron a un tal ‘Gringo’ de ser el jefe encargado del trabajo en los contenedores.



‘CAJAS CHINAS’

Experimentados bomberos comentaron que dichas estructuras metálicas son como ‘cajas chinas’, de las que se usan para cocinar pollo o chancho. La comparación es terrible, pero grafica la dura realidad.



“Son contenedores que solo tienen uno o dos respiraderos y por dentro está dividido en pequeños ambientes cuadrados y rectangulares que se asemejan a jaulas o celdas”, explicó un ‘hombre de rojo’.



Hasta anoche el incendio continuaba, con lo que ya eran más de 35 horas de fuego continuo y existía el riesgo de que el inmueble colapse.

INCENDIO CONFINADO

Ayer, temprano, la mayor parte de los mil 800 puestos que había en el primer piso de la galería y los almacenes del segundo y tercer piso, así como los contenedores, no dejaban de arder. Las explosiones continuaban y por momentos se creía que la temperatura habría llegado a los dos mil grados centígrados. Pese a esta terrorífica cifra, el siniestro había sido confinado (ya no había riesgo de extenderse a otros predios), pero no podía ser extinguido.



Tras una de las explosiones, incluso, una bola de fuego llegó a la pista. Los ‘hombres de rojo’ atacaban a las llamas por tres flancos. Uno de ellos con escalera telescópica, encabezado por el capitán Milenko Camacho (35). “Estuve en el incendio de Mesa Redonda del 2001 rescatando personas. Hoy era mi día libre, pero estoy ayudando”, contó.



A pocos metros, la comerciante Roxana Fiestas (37) observaba cómo el fuego devoraba el almacén con sus artículos de metal mecánica valorizados en 150 mil dólares. “Tengo dos stands al lado de la puerta. Fui la única que no cerró la puerta y por allí salieron como 200 personas”, explicó.

Incendio en Las Malvinas: el mensaje de despedida de joven atrapado en contenedor.

89 HERIDOS

Una anciana fue evacuada en silla de ruedas por riesgo de intoxicación. Así como ella, durante todo el siniestro, 89 personas han sido auxiliadas, 47 de ellos bomberos. El más grave fue Cristhian Benavente (28), con quemaduras de segundo grado.



Un gatito quedó atrapado en el techo del predio, pero fue rescatado. La labor de los bomberos fue extenuante y muchos terminaron tirados en el piso. Recibieron alimentos, pero varios no dudaron en compartirlos con un perro abandonado.



El presidente de la galería del primer piso, Hugo Sulca, confirmó que los almacenes, de propiedad de Inversiones JPEG SAC, fueron clausurados hace dos semanas, pero continuaron operando.



Denunció que recibe amenazas de muerte en su celular por hacer público este hecho. Por la noche se conoció, a través de la web de la SUNAT, que los propietarios de los almacenes serían José López y Juan Polar, quienes están vinculados a los ‘Panamá Papers’.

Debido a que el aire está contaminado, el Ministerio de Educación suspendió las clases en 103 colegios del distrito.