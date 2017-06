Incendio en Las Malvinas: Almacén donde se inició siniestro funcionaba pese a estar clausurado

Cristian Rosenthal, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, denunció que el almacén donde se inició el incendio en Las Malvinas estaba en funcionamiento ¡pese a estar clausurado! Así como lo lees.



Rosenthal indicó que hace unos días los propietarios de este depósito impidieron la entrada del personal municipal que llegó al lugar para verificar que el local no se encuentre en funcionamiento.



Asimismo, contó que Defensa Civil comprobó que tenían problemas eléctricos. El local no contaba con extintores adecuados y había una pésima señalización.



Gran incendio en almacén de la galería Las Malvinas, en el Centro de Lima. (Video: Trome)

“No cumplían los requisitos para funcionar como un depósito”, dijo al mostrar el acta de clausura del depósito perteneciente a la empresa JPEG SAC por estar en “alto riesgo”.



“Después de clausurarlo, el personal municipal acudió para verificar que no funcione, pero no los dejaron entrar. Esto no es solo es negligencia, sino es un delito al haber expuesto a las personas a estas circunstancias”, agregó.