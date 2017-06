Hombre pide ayuda para encontrar a su mascota que se perdió en el incendio de Las Malvinas. El joven usó su cuenta de Twitter para avisar a todo que su perrito se encuentra extraviado.



"Estábamos de compras en Las Malvinas y se inició el incendio al correr se soltó y no lo pudimos encontrar, ayúdenos con la difusión", es el mensaje que dejó el usuario identificado como @HablaChalaco.



Si alguien tiene información sobre el paradero el perro puede comunicarse al teléfono 933-200-702. El dueño del can también manifestó que su mascota sufre del hígado y está medicado.



Como se sabe, el incendio de Las Malvinas inició el jueves 22 de junio. Todo la galería sucumbió ante las lenguas de fuego que consumieron todo lo que se encontraba a su paso.



“Desde ahí lo he estado buscando y no lo encontraba, todos los días estamos yendo”, manifestaron los dueño de 'Coito'. El can lleva bueno días desaparecido y pide a los vecinos de la zona comercial de Las Malvinas que lo ayuden a encontrarlo.



"De repente, lo agarraron pensando que estaba solo, de repente lo han vendido. No sabemos si está comiendo o no, estamos aplicando medicina por un problema hepático, pues sufre convulsiones", declararon los dueños del canta perdido en Las Malvinas.