Carlos Basombrío sobre incendio en Las Malvinas: "Es probable que se hayan perdido vidas" [VIDEO]

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, llegó a la zona del incendio en Las Malvinas y dijo que el siniestro "es muy grave en términos de responsabilidades". Asimismo, indicó que "es altamente probable que se hayan perdido vidas".



"Estoy seguro que la justicia va a establecer responsabilidades. Es uno de los incendios más graves que hemos tenido en mucho tiempo y ha sido claramente responsabilidad de quienes actuaron violando todas las leyes de nuestro país", expresó Basombrío.



Basombrío destacó la importancia de un trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República "para ayudar a la población a tener mejores condiciones".



El titular del Interior señaló que pese a la gravedad del incendio, los bomberos salvaron muchas vidas. Sin embargo, "hay indicios de que las personas atrapadas no podían salir. Hay informaciones de que esas personas estaban encerradas con el argumento de que cumplieran sus ocho horas", agregó.



En tanto, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio aseguró que "se va a sancionar a todos los que resulten responsables. Esto no va a quedar impune de parte de la Municipalidad (…) Se va a a hacer una investigación a fondo y se va a sancionar. Esto no va a quedar impune".