Incendio en Las Malvinas: "Dueño del container no se ha comunicado con nosotros" [VIDEO]

Visiblemente afectados, los familiares de los jóvenes encerrados en container acudieron a la zona del incendio de Las Malvinas para pedir ayuda a las autoridades. "Espero que nos pueden ayudar para poder encontrar a los nuestros", manifestó un hombre que acudió a la zona para saber noticias de su sobrino.



"No puede ser que los tengan encerrados. No, el dueño de container no se ha comunicado con nosotros", manifestó un familiar de los jóvenes que estuvieron encerrados en el incendio en Las Malvinas.



El incendio en la zona de Las Malvinas inició a las 12 del medio día del 22 de junio y fue contenido tras todo un día de arduo trabajo por parte de los Bomberos del Perú.



Incendio en Las Malvinas: Familiares de desaparecidos piden ayuda para encontrarlos [VIDEO]

Castañeda:



Como se recuerda, el día de hoy el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, llegó a la zona del incendio en Las Malvinas, pero fue sorprendido por los reclamos de la comerciante Roxana Fiestas. El episodio ocurrió luego de que el burgomaestre afirmara a la prensa que el almacén siniestrado había sido clausurado el pasado 6 de junio.



La mujer expresó que eso no era cierto y lo encaró. "¿Cuándo vino usted a fiscalizar esto? ¡Mentira!, yo trabajo aquí más de 15 años. ¡Eso es mentira!", le gritó a Luis Castañeda, pero él no le respondió. Solo se limitó a alcanzarle un papel al reportero de Canal N, en el que decía que el local había sido clausurado.



Sin embargo, Fiestas aseguró que eso no había ocurrido en la práctica. "Yo recién me enteré el día de ayer que había sido clausurado. Todo funcionaba como siempre. Me pareció una burla que él venga a decir que esto estaba clausurado cuando eso es totalmente falso. (¿Usted nunca vio que fue clausurado?) No, no solamente yo. Los mil comerciantes del centro comercial Nicolini no vimos ninguna presencia de la Municipalidad de Lima", explicó.