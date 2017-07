Incendio en Las Malvinas: Galería Nicolini debería demolerse [VIDEO y FOTOS]

El fuego y el agua fueron una combinación faltan que afectó por completo la estructura de la galería Nicolini ubicada en la zona de Las Malvinas en el Centro de Lima. Los locales ya sirven para realizar alguna actividad dentro de él.



Expertos de la ingeniería civil conversaron con Agencia Andina para poder en manifiesto su opinión sobre las estructuras afectada en la zona de Las Malvinas. Carlos Zavala, mienbro del Colegio de Ingenieros del Perú, manifestó que si una estructura es sometida a más de 400 grados cambian y reduce a la mitad la resistencia de la misma.



"Después de cinco o seis horas de fuego superior a los 400 grados, el concreto se cristaliza y la resistencia de las columnas se reduce. Pero en este caso el fuego estuvo presente por cuatro o cinco días, es decir mucho tiempo más", manifestó Zavala Toledo en reciente entrevista.



Familiares de jóvenes fallecidos en incendio en Las Malvinas marcharon con urna.

El especialista consideró que los comerciantes de Las Malvinas no deberían de usar la estructura de la galería Nicolini ni para poder sacar alguna pertenencia porque sería muy inseguro. "Si se quiere sacar productos, eso tienen que hacerlo rescatistas especializados que saben moverse en ambientes que están por caerse".



Zavala Toledo también indicó que se podría repetir la pesadilla en lugares como Mesa Redonda y Gamarra. "La ley existe, se tiene que multar o cerrar aquellos negocios que no tienen sistemas contra incendios o donde están muy tugurizados y no permiten la salida en caso de sismos o incendios. Solo hay que cumplir la ley", indicó el especialista.