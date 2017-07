Incendio en Las Malvinas: 'Gringo' fue defendido por su hermana [VIDEO]

Para evitar algún intento de fuga, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país del empresario Jonny Coico Sirlopu (35), ‘Gringo’, y de su esposa Vilma Zeña Santa María (38), presuntos responsables de la muerte de Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), ‘Tubito’, a quienes encerraron con candados en un contenedor de la azotea de la galería Nicolini, arrasada por un incendio.



En el documento, remitido al Poder Judicial por la titular de la Séptima Fiscalía, María Elena Hinostroza, se informa que los delitos por los que se investigaría a la pareja son contra la salud pública, contra la vida, cuerpo y la salud, homicidio agravado, contra la administración de justicia y desacato a la autoridad.



CITADOS HOY DÍA

A las 11 de esta mañana han sido citados Jonny Coico y su pareja para declarar sobre el siniestro. Deberán acudir a la sede de la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado.



“La fiscal los citó luego que el viernes la pareja acudió a la policía, pero no rindieron su manifestación pues no tenían abogado y no quisieron aceptar un defensor del Estado”, dijo un oficial.

INDIGNACIÓN

Ese día, sin embargo, ‘Gringo’ aseguró a un agente, de manera extraoficial, que ‘Tubito’ y Jovi recién habían empezado a laborar. “Habrá sido una hora que han estado trabajando”, dijo. Consultado si les pagaban por hora, indicó: “No, porque no han estado trabajando conmigo, sino que me pidieron por favor”.



Señaló que los empleó para acomodar cajas con mercadería. Luego, no quiso responder más preguntas sin su abogado.



Ante esta versión, los deudos de Jovi y ‘Tubito’ se mostraron indignados, pues hay testigos que los vieron trabajar varios meses e incluso, las mismas víctimas colgaron fotos en Facebook de su centro de labores. ‘Ese hombre se está burlando denuestros muertos y de la justicia’, dijo Bertha Villalobos, mamá de ‘Tubito’.



HERMANA LO DEFIENDE

Entre lágrimas, Jenny Coico, hermana de Jonny, aseguró que este no es un criminal y que rendirá su manifestación ante la policía.

“Es un dolor muy grande y solo lo entienden quienes han perdido a alguien”, dijo, tras señalar que a Jonny lo conocen como ‘Cachorro’, por ser el menor de todos, y no como ‘Gringo’.