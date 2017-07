Incendio en Las Malvinas: esposa de 'Gringo' entró en contradicciones [VIDEO]

Al declarar ante la Fiscalía, Vilma Zeña, esposa de Jonny Coico, ‘Gringo’, cayó en contradicciones y aseguró no haber conocido a Jovi Herrera (20) ni a José Huamán (19), ‘Tubito’, a quienes su pareja encerró en un container el día del incendio en Las Malvinas.



“A este lugar (el container) solo ingresaba mi esposo, ya que no tenía trabajador. No conocí a las víctimas, nunca laboraron para mí”, aseguró la mujer.



Sin embargo, no supo qué decir cuando le mencionaron la declaración de uno de sus trabajadores, quien señaló que Jovi se la presentó en marzo.



Ayer, la Fiscalía comprobó que en la galería hay 30 continers cerrados con candado.

'Gringo' pasará 7 días detenido por muertes en incendio en Las Malvinas.