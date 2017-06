El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, acudió esta mañana a la zona del incendio en Las Malvinas para supervisar las labores del municipio. En diálogo con América Noticias, el burgomaestre indicó que lo ocurrido "no va a quedar impune".



"Nosotros hemos estado en un programa bien intenso al respecto y esto [el incendio] revela la indisciplina, el estilo de comportamiento [de los comerciantes]", explicó Castañeda.



Asimismo, indicó que la municipalidad cierra 20 locales diarios y que el local incendiado "estaba cerrado desde el 6 de junio, pero se "abrieron puertas clandestinas".



Al respecto, Castañeda explicó que se trata de "una conducta nacional". Es decir, las autoridades clausuran los locales, pero luego los abren "con distintos artilugios legales".



"Se va a sancionar a todos los que resulten responsables. Esto no va a quedar impune de parte de la Municipalidad (…) Se va a a hacer una investigación a fondo y se va a sancionar. Esto no va a quedar impune", agregó.



Como se sabe, el almacén en cuestión contenía artículos de ferretería como pinturas, acrílicos, botellas de cloro, entre otros materiales altamente inflamables. Se reportaron tres afectados por inhalación de humos tóxicos.



Los bomberos también pasaron apuros al momento de tratar de apagar el incendio de Las Malvinas. Dos de ellos resultaron heridos, pero fueron atendidos inmediatamente.