Incendio en Las Malvinas: el desgarrador mensaje de despedida de joven atrapado en contenedor [VIDEO]

"Por favor, cuiden a mi hija, no la dejen […] que mi mamita no llore". Estas fueron las últimas palabras de Hovy Herrera (21), uno de los jóvenes atrapados en un contenedor en el incendio en Las Malvinas.



Sus familiares informaron que los dueños de la empresa JPEG SAC encerraron con llave a Hovy y otros trabajadores en un contenedor por temor a que puedan robar mercadería.



César Herrera, tío de Hovy, contó que las primeras llamadas que recibió de su sobrino eran de desesperación: "Tío ayúdame, ayúdame, ayúdame por favor".



"Yo no podía hacer nada", dijo Herrera entre lágrimas.



Herrera contó que alrededor de las 4:30 de la tarde del jueves, las palabras de su sobrino se convirtieron en despedida. "Por favor, cuiden a mi hija, no la dejen […] que mi mamita no llore", dijo Hovy. Desde entonces no han vuelto a comunicarse con él.



Hovy se quedó encerrado junto a su compañero Luis Guzmán Taipe (19). Ellos fueron los que desde una rendija de uno de los contenedores sacaron tubos de fluorescentes para pedir ayuda y demostrar que aún estaban con vida.



Se supo que Hovy Herrera trabajaba desde hace un año y medio en los almacenes de la galería Nicolini de La Malvinas. Hace menos de un mes se convirtió en padre.



