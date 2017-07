Incendio en Las Malvinas: La ruta de escapa nunca existió [VIDEO y FOTOS]

El incendio en Las Malvinas levantó una gran polémica sobre las condiciones en las cuales trabajan las personas en el sector. La muerte de los jóvenes que fallecieron encerrados en los bloques de metal donde han recorrido el mundo entero y ahora se discute las condiciones laborales a la que muchos peruanos están expuestos.



La galería Nicolini era una bomba de tiempo ya que no tenía rutas de escapa en caso de alguna emergencia. Panorama realizó un informe especial donde los bomberos y fiscales ingresan a la zona del incendio en Las Malvinas.



Andrés Castro, médico legista, manifestó cómo fue el ingreso a la galería Nicolini. "El piso estaba lleno de barro. En todo el lugar se notaba los efectos de este incendio. Habían puertas metálicas arqueadas por el calor", cuenta Castro.



Las Malvinas

En las imágenes se pueden ver que las estructuras metálicas estaban a pilados hasta de en filas de cinco. El contenedor donde fallecieron los jóvenes estaba cerrado con un candado que fue cortado con una herramienta especial.



"No había forma de entrar a los lugares donde estaban las personas", cuenta Castro sobre el ingreso a la galería Nicolini en la zona de Las Malvinas. "El lugar estaba lleno de fluorescentes hasta 1.60 de altura. No se podía ingresar sin pisar los fluorescentes", sentencia el fiscal.



"Los cuerpos fueron encontrados en ese ángulo donde los jóvenes pedían ayuda", cuenta Castro sobre el momento exacto en que encontraron los cuerpos de los jóvenes encerrados en la galería Nicolini.



SIN ESCALERAS



"Para encontrar los cuerpos de los jóvenes se tuvo que poner escaleras. En el lugar no había forma de salir y de bajar", cuenta el fiscal sobre las terribles condiciones en las que se trabaja en la zona de Las Malvinas.



En el lugar solo se podía ingresar con una escalera portátil. Las imágenes muestran que para subir a los "containers" se tenía que usar las dos manos para poder sostener la escalera.