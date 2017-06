"¡Mamita, sácame!": El conmovedor testimonio de los familiares de Jovi Herrera [VIDEO y FOTOS]

Jovi Herrera (21) es uno de los jóvenes que estuvo encerrado dentro de las estructuras de metal en el incendio de Las Malvinas. El joven y su compañero fueron encerrados por su jefe, un sujeto que es conocido como 'Gringo' en la zona comercial del Cercado de Lima.



Todo el Perú fue testigo de la desesperación de Jovi Herrera y su compañero por llamar la atención de los Bomberos y puedan ser rescatados del terrible incendio en Las Malvinas. Los hombres de rojo hicieron el intento pero no lograron su objetivo debido al denso humo.



La familia de Jovi Herrera: Adelaida Castro, César Herrera y Danitza Herrera se hicieron presente en distintos programas de televisión para exigir justicia por la muerte del joven en el incendio de Las Malvinas.



Incendio en las Malvinas

Adelaida Castro, abuela de la víctima, manifestó que ella no conocía las condiciones en las cuales trabajaba su nieto. "El nunca me contó que trabaja bajo llave. El vivió conmigo desde que tenía un año. Es un hijo para mí", manifestó la abuela de Jovi Herrera.



"Llamó y estaba llorando. Me dijo que necesitaba ayuda. Que había un incendio. ¡Mamita, sácame! Fuimos en un taxi y llegamos al incendio", cuenta la abuela de Jovi Herrera.



"Nosotros estuvimos hablando por teléfono con él, le dijimos que diera una señal y comenzó a tirar los fluorescentes. Sacó la casaca y él se comunicó con un bombero...en ese momento el humo no era tan fuerte y no lo sacaron...¿Qué puedo pedir?", sentencia Adelaida Castro sobre la conversación que tuvo con su nieto en el incendio de Las Malvinas.



Incendio de Las Malvinas: El desgarrador pedido de ayuda de joven atrapado en contenedor

"Eran dos, eran dos los que estaban encerrados", cuenta la abuela de Jovy Herrera. La segunda persona que se encontraba con Herrera era Jorge Luis Humán Villalobos de 19 años de edad.



Danitza Herrera, tía de Jovy Herrera, contó lo siguiente: "Cuando vimos donde estaba pedimos ayuda a la policía. Pensé que lo iba a sacar... pasaban los minutos y decían que no podían ingresar".



"Estuvimos hablando con él pero sentíamos que poco a poco agonizaba... es triste ver como se moría. ¡No podíamos hacer nada!", cuenta entre lágrimas Danitza Herrera sobre la conversación con Jovy Herrera en el incendio en Las Malvinas.



"¡Esto es un asesinato. Lo han matado a mi sobrino!", añadió César Herrera, tío de Jovy Herrera en el programa 'Beto a Saber' de Beto Ortiz.