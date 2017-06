Incendio en Las Malvinas: "Los tres trabajadores desaparecidos no se encontraban en planilla"[VIDEO]

Ministro de Trabajo, Miguel Huerta, acudió a la zona del incendio de Las Malvinas para ver el tema de la presunta explotación de personas. Como se recuerda, se reportó que unas personas fueron encerradas en un container con llave.



"Son tres personas que han sido perjudicados en condiciones inapropiadas totalmente. Estaremos en el Congreso para responder y contribuir a todo lo que tenga que ver con el tema laboral en este caso. Tenemos que tener un claridad de todo el caso", manifestó Miguel Huerta sobre el incendio en Las Malvinas.



Sobre las personas encerradas en un container. "Eso es inaceptable, eso pasa el tema del trabajo informal. Esto era una forma precaria y abusiva de trabajo. Esto no puede ocurrir. Tenemos que investigar un poco más sobre el caso", explicó el Ministro de Trabajo.



"El Ministerio tiene la capacidad de legal de inspeccionar todo centro de trabajo formal e informal. Disponemos de un número finito de inspectores laboral y, por lo tanto, la prioridad lo tienen las denuncias que realizar los trabajadores. De este centro no hemos recibido ninguna denuncia", continuó explicando el Ministro de Trabajo sobre el caso de incendio en Las Malvinas.



El Ministro de Trabajo también manifestó en otro enlace que "los tres trabajadores desaparecidos no se encontraban en planilla".



