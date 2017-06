Incendio en Las Malvinas: atrapados en galería solo ganaban 20 soles por 10 horas de trabajo

Hasta 25 años de cárcel podrían recibir el sujeto conocido como ‘El Gringo’, y sus tres capataces, si se comprueba que perdieron la vida los dos jóvenes trabajadores a quienes encerraron como esclavos en una estructura de metal construida en los altos de la galería ‘Nicolini’, destruida totalmente por un voraz incendio, en el Cercado de Lima. Solo les daban 20 soles diarios por 10 horas de trabajo.



Detectives que investigan delitos que atentan contra la Seguridad del Estado buscan identificar al tal ‘Gringo’ que, según empleados, encerraba bajo llave a Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20), quienes grabaron dos videos pidiendo ayuda. Se cree que otras personas estaban con ellos, pero sus familiares no han denunciado su desaparición.



El abogado penalista Roberto Miranda, señaló: “Si se comprueba que los desaparecidos sufrieron trato de esclavos o vivían en condiciones infrahumanas, sus jefes serían denunciados por delito de exposición de personas al peligro con lesiones graves, según el artículo 153 del Código Civil. Recibirían de 15 a 25 años de prisión”.



Agregó que la Municipalidad de Lima, pese a negar su responsabilidad, fue negligente porque no supervisó que ya no operaba la galería que había sido clausurada. Sus funcionarios responsables podrían recibir hasta dos años de prisión.



“La municipalidad debe hacer algo para que no ocurran tragedias. Deben poner bloques de cemento, imponer multas y sanciones”, indicó.

TRES SOSPECHOSOS

Detectives afirman que hay tres sospechosos de ser el tal ‘Gringo’. Uno es Juan Polar, de ‘Inversiones JPEG S.A.C.’, dueña de los niveles superiores de la galería donde armaron las estructuras metálicas. él está inubicable.



Otro sería Salvador Pérez, quien ayer declaró a la prensa que solo regenta un puesto de venta, mas no contenedores. “Soy inocente”, aseguró.



La tercera persona es otro comerciante también apodado ‘Gringo’.

Sea quien sea, la policía cree que el propietario de los contenedores tiene capataces. “Hay tres personas, llamadas ‘Julio’, ‘Vilma’ y ‘Jhonny’, que estaban encargadas. No sabemos sus apellidos, pero si los vemos, los reconocemos”, aseguró un amigo de Jorge, que también trabaja en el lugar.



LOS EXPLOTABAN

Este allegado, cuya identidad se guarda en reserva, confirmó que el ambiente de trabajo era terrible. “Nos encerraban con el pretexto de que así no robaríamos nada. Solo nos abrían para ir a almorzar y para retirarnos. Trabajábamos por un sueldo muy bajo”.

Melissa Vicente, media hermana de Jorge, indicó: “Los amigos de él me cuentan que le pagaban dos soles por hora, es decir, 20 soles al día”.



César Herrera, tío de Jovi, confirmó que los jóvenes eran obligados a cometer un delito. “Un día antes del siniestro, mi sobrino me dijo que, en los contenedores, ellos colocaban etiquetas de reconocidas marcas a fluorescentes de mala calidad”, indicó.

¿FUE PROVOCADO?

La policía entrevista a testigos y comerciantes. Uno indicó que un drogadicto llamado Sebastián, hijo de un vendedor, habría causado el siniestro. “Se le cayó un balde de thinner y lanzó un fósforo a un stand del primer piso”, dijo.



En tanto, ante los numerosos incendios, policías de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) llevarían una investigación paralela.

Al lugar llegó el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien felicitó a los bomberos y los calificó de héroes. “En esta galería había 43 empresas formales y los desaparecidos no figuraban en las planillas electrónicas”